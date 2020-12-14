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米粉一起來玩 小米攜承億文旅打造智慧主題房

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
小米智慧主題房。 圖／小米台灣提供
小米智慧主題房。 圖／小米台灣提供

看準年末旅遊熱潮，小米台灣攜手承億文旅，跨界推出期間限定「小米智慧主題房」，將承億文旅以藝文創意打造的特色房型，結合近30款的小米智慧家電與裝置，碰撞出人文與科技的美感，更讓旅程因智慧家電多一份愜意與慵懶。

日前小米推出小米智慧顯示器65型，完整了智慧家庭的最大一塊拼圖，為了讓廣大用戶體驗到完整智慧家庭所帶來的科技生活，小米首度跨界與連鎖型設計旅館合作，攜手全台擁有6間分館的文創設計飯店承億文旅，打造期間限定「小米智慧主題房」。

小米將於承億文旅的嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、嘉義桃城茶樣子、花蓮山知道及墾丁雅客小半島共六間飯店中，各打造一間「小米智慧主題房」。「小米智慧主題房」從房門玄關、客廳、書桌、臥室到衛浴空間，精選超過近30款小米智慧家庭產品與裝置，融入承億文旅的特色房型，更在房間量身設定多款智慧場景，打造時下最夯懶人智慧旅行，讓旅客玩累了可直接倒進被窩，用語音關閉電燈，或是半夜起床再也不用摸黑找開關。

六間「小米智慧主題房」將自2020年12月15日至12月30日開放所有旅客參觀（不含24日與25日），另於2020年12月31日起至2021年2月28日期間限定開放預訂入住，入住除了能體驗最智慧的懶人旅遊，還可獲得包含價值600元現金券的小米商城mi.com優惠大禮包，以及CATCHPLAY+、遠傳friDay影音、LiTV 立視線上影視及KKTV等線上串流平台的限期會員權益。

小米表示，此次與承億文旅合作，讓小米的AloT智慧科技結合在地化的樣貌，將小米智慧家庭裝置融入不同的藝文風格，期待在跨界結合的碰撞下，創造出不一樣體驗，讓旅程更輕鬆。

小米 智慧家庭 智慧家電

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