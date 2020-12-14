快訊

近千萬名畫忘在機場！半個月後竟在垃圾桶內尋回

為何總是沒好字？打敗禍與疫的日本年度漢字「密」

台灣三星Solve for Tomorrow競賽 高醫團隊抱走首獎

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

台灣三星電子首屆「Solve for Tomorrow」競賽今（14）日公布得獎名單，9組參賽隊伍作品從超過150件的創意提案中脫穎而出，抱走總獎額破百萬元的獎金與獎品。今年競賽以「新思維，心技術，共創星未來」為題，針對台灣社會目前面臨的「城鄉差距」與「高齡化」兩大議題，運用AI、IoT、5G等科技與STEM（科學、科技、工程、數學）知識，鼓勵學生發揮新的創意思維。

台灣三星電子總經理李大成表示，台灣三星長年關懷台灣教育環境，今年透過Solve for Tomorrow競賽拋磚引玉，讓台灣青年優秀的創新點子能透過創意提案競賽被看見，進一步激起更多學子改善社會問題的熱情。同時，也期望參賽者從競賽準備的過程中，習得從設計思考、創意激盪到提出解決方案的思考模式，並將這樣的知識運用在未來任何形態的創新上，台灣三星承諾將持續對台灣教育環境挹注資源。

本屆Solve for Tomorrow競賽邀請到若水國際執行長陳潔如、貝殼放大創辦人林大涵、社企流創辦人林以涵、Social AED社會設計平台發起人林紹偉以及台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮組成評審團隊，決賽審查依照社會貢獻、創新概念、科技應用、可執行性與提案技巧等五個面向進行評分，最終從獲得決賽門票的22組隊伍中，決選出9組優勝隊伍。

李元榮表示，非常開心看見台灣學生新穎且有創意的想法，透過舉辦創意提案競賽，引導學生將創意想法轉化為改變社會的力量，而這也是三星期望能運用科技改善社會問題的初衷。

三星Solve for Tomorrow競賽自2010開始，至今已於20多個國家舉辦，參賽總人次更超過160萬名，旨在凝聚全球年青人的創意及對科技的熱情，結合設計思考模式，解決當地社會問題。此次9組得獎隊伍的創意提案結合多種先進科技，針對縮小城鄉差距與提升高齡族群生活品質，提出多元且創新的解決方案。

首獎由來自高雄醫學大學的「高醫Tongue ball」團隊奪下，競賽隊伍實際與高齡者照顧人員進行訪談後，了解到口腔機能訓練對於高齡族群的高必要性，因此打造利用微型動作追蹤感測器搭配單晶片微型控制器，符合口腔構造的球形訓練器Tongue ball，結合互動APP與物聯網技術，讓高齡者能隨時隨地進行舌頭訓練，達到更廣泛有效的口腔機能退化預防保健。此提案的高度可執行性與目標族群的發展潛力，受到評審們的一致青睞，並看好未來製作成商品的可能性，奪下首獎並抱回20萬元獎金、最新三星智慧型手機與智慧手表。

三星電子

延伸閱讀

立委提案高教併入科技部 教長：涉及學制影響廣

詩人林彧、畫家蔡友獲頒玉山文學、美術貢獻獎

行醫經驗催生孫悟空 江洽榮獲時報文學小說首獎

三代連心打造智能肥水栽培 智慧農業奪聯發科百萬首獎

相關新聞

張忠謀、曹興誠王不見王20多年 相互禮讓場景會再現嗎？

新竹科學園區歡慶成立40周年，重頭戲莫過於將頒發傑出貢獻獎給台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮、聯電集團創辦人曹興...

明年12吋晶圓變相漲價 台積電不評論

針對市場傳台積電取消明年晶圓價格折讓，12吋晶圓變相漲價的消息，台積電今（14）日表示，該公司不評論市場傳聞，也不回應價...

影／台南科學城物流中心啟用 創造近6百就業年產180億

台南樹谷園區「科學城」大型物流中心下午啟用，廣達12000坪廠區提供樹谷及一旁台南科學園區廠商物流服務，因為南科園區需求...

緯創印度廠暴動 傳數千支iPhone被搶劫

緯創（3231）旗下位於印度那薩普爾（Narsapur）的工廠上周末發生暴動，逾100人已被逮捕。《印度時報》（THE ...

緯創印度砸廠事件財損近17億元 停工兩週

緯創印度靠近班加羅爾廠房遭暴徒毀損，根據印度官方透露，這次事件造成緯創損失約43.7億盧比（新台幣16.7億元）。此外，...

集邦：明年首季NAND Flash供過於求 價格季跌約10~15%

根據TrendForce旗下半導體研究處指出，2021年NAND Flash各類產品總需求位元數包含Client SSD...

王不見王多年 張忠謀曹興誠15日同台領獎

新竹科學園區成立40 週年，台積電創辦人張忠謀與聯電榮譽董事長曹興誠兩人貢獻卓著，竹科管理局預計15日頒獎予兩人，由於兩...

富邦媒：momo智慧物流登上APEC人工智慧報告

momo富邦媒今天表示，亞太經濟合作會議（APEC）企業諮詢委員會（ABAC）日前發布「APEC人工智慧（AI）」報告，...

竹科40週年 王永壯：未來盼當產業轉型領頭羊

新竹科學園區成立滿40週年，一路引領台灣科技產業發展，竹科管理局長王永壯表示，未來竹科要扮演台灣產業轉型的領頭羊，持續帶...

詮欣今年業績樂觀 市場看好明年續成長

連接器廠詮欣（6205）今年前三季獲利已超越去年全年，今年獲利已可預期樂觀，市場法人認為，該公司新產品可望貢獻明年營運，...

明年雲端需求帶動 全球伺服器出貨量將年增5.6%

根據DIGITIMES Research分析師龔明德觀察，2020年雖有疫情攪局，但受惠於遠距辦公、雲端服務需求，全年全...

載板與HDI帶動 今年台商兩岸PCB產值可望創高

TPCA（台灣電路板協會）今（14）日發表第3季產銷數據，統計台商兩岸PCB產業在2020年Q3產值達1,859億元，較...

熱門新聞

金管會再出招 擴大打炒房

鴻海結盟國巨 啟動大拉貨

緯創印度廠暴動 傳數千支iPhone被搶劫

新台幣升不停 站穩28.1字頭再寫近23年半新高

砷化鎵台積 穩懋三優勢出線

房價飆...地方政府是推手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。