影／台南科學城物流中心啟用 創造近6百就業年產180億

聯合報 / 記者周宗禎／台南報導破
台南大型物流中心今天啟用 提供南科廠商貨運服務。記者周宗禎／攝影
台南大型物流中心今天啟用 提供南科廠商貨運服務。記者周宗禎／攝影

台南樹谷園區「科學城」大型物流中心下午啟用，廣達12000坪廠區提供樹谷及一旁台南科學園區廠商物流服務，因為南科園區需求強勁，廠房還沒完工就已經滿租，業者還希望能夠找到新的工業用地新興建。

經發局長陳凱凌指出，東煒建設看好台南的發展潛力，在樹谷園區推動大型物流中心BOO（自地自建自營）案，引進園區及周邊輔助供應鏈、快遞及第三方物流業者，預計投入約18億資金，創造560個就業機會，年產值可達181億元，相信物流中心可為台南市物業的流通帶來很大的幫助。

台南市黃偉哲出席剪綵，肯定市府團隊協助，感謝業者打造優質投資環境，投資台南、增加就業機會，就近服務南科暨樹谷園區科技大廠，滿足高品質倉儲環境與物流服務需求，對於南部物流供應鏈具正面效益，啟用後將可發揮實質功效。

東煒建設總經理趙國祥表示，身為台北建設公司得知外商投資南科大量需求，南下投資感謝奇美提供土地與DHL等廠商合作，感謝台南市政府協助，員工一年八個月完成建廠，完工前已滿租，期待還能再為台南提供更多服務。

黃偉哲說，這處大型物流中心從無到有，去年8月動工這個月初取得使用執照，一年3個月就完成，期待不久就看到人潮車流川流不息，為台灣打拚經濟，為台南貢獻就業機會，非常感謝。

台南大型物流中心今天啟用 提供南科廠商貨運服務。記者周宗禎／攝影
台南大型物流中心今天啟用 提供南科廠商貨運服務。記者周宗禎／攝影
台南大型物流中心今天啟用 提供南科廠商貨運服務。記者周宗禎／攝影
台南大型物流中心今天啟用 提供南科廠商貨運服務。記者周宗禎／攝影
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