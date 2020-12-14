NAND供過於求 集邦估下季價格季跌10~15%

根據TrendForce旗下半導體研究處指出，明年第1季NAND Flash仍然供過於求，預計明年價格仍將逐季下跌；由於三星、長江存儲（YMTC）、SK海力士與英特爾（Intel）對位元產出都較為積極，NAND供過於求態勢將更加明顯，位元產出的季增幅達6%，預估價格將季跌約10~15%。

從需求面看，client SSD與PC DRAM的需求態勢相同，筆記型電腦生產量在明年第1季雖因淡季影響而衰退，但與DRAM不同的是，目前PC OEM的client SSD庫存水位偏高，後續價格預計仍會持續下滑，因此沒有提前備貨需求來支撐整體採購動能。

從供給面來看，NAND Flash大廠仍積極提供最新128層樣品送測，加上第二家美系廠商的QLC SSD也同時開始放量，供過於求態勢難以改變，預估明年第1季client SSD價格將季跌10~15%。

從需求面來看，enterprise SSD與server DRAM的需求態勢相同，受到品牌傳統淡季影響，及data center買方仍持續進行庫存去化，在英特爾新一代whitely Gen 2平台Ice Lake尚未放量的情況下，相較今年第4季，明年第1季的enterprise SSD訂單量會再進一步下修。

從供給面來看，三星與英特爾的128/144層PCIe G4樣品已在測試中；同時，鎧俠（Kioxia） G4產品也正積極爭取更多data center認證。隨著更多供應商加入PCIe的供應鏈，價格競爭日益激烈，預估enterprise SSD明年第1季價格將季跌10~15%。

從需求面來看，受惠於OPPO、Vivo與小米（Xiaomi）等品牌積極備貨及新榮耀的加入，整體eMMC與UFS產品需求獲得支撐。此外，Chromebook訂單持續暢旺也支撐中低容量（32/64GB）eMMC的需求。儘管NAND Flash整體市場仍供過於求，預期該產品種類的跌幅將低於其他類別。

從供給面來看，32GB以下的eMMC基本上各供應商已不打算更新產品，並停留在較舊製程，因此供給將持續收斂，顯示長期價格將較為有撐。

另一方面，上游由台積電（2330）與聯電所代工生產的控制器出現產能不足的現象，導致供應商將傾向提供高容量產品，以增進NAND Flash消耗，進一步減少低容量產品供給。

在64GB以上容量多以UFS為主，當前92／96層的供給充足，供應商規劃轉進1XX層或1YY層產品的時間點多落在明年第2季後，因此整體價格跌幅在明年第1季較為收斂，預估eMMC與UFS明年第1季價格將季跌5~10%。

另外，從需求面來看，在零售端的記憶卡與UFD等銷售上，由於節慶需求與電商促銷已過，且加上傳統淡季和疫情夾擊，明年第1季終端需求短期難有復甦跡象。從供給面來看，由於主要產品仍處於供過於求，加上部分產品的其餘零組件，包含控制器在內有受限於晶圓代工產能的問題，各供應商有向wafer市場增加倒貨的壓力。

製程部分，目前三星與鎧俠等供應商已開始銷售92/96層給模組廠，威騰電子（WDC）與SK海力士則更積極，已提供112及128層樣品給客戶導入，使得供給持續快速增加，使wafer價格在明年第1季將季跌近15%。