下季NAND Flash仍供過於求 估季跌幅約10~15%
根據TrendForce旗下半導體研究處指出，2021年NAND Flash各類產品總需求位元數包含Client SSD（31%）、Enterprise SSD（20%）、UFS與eMMC（41%）與NAND Wafer（8%），由於供應商數量遠高於DRAM，加上供給位元成長的幅度居高不下，預計2021年價格仍將逐季下跌。
展望明年第1季，在三星、長江存儲（YMTC）、SK海力士與英特爾（Intel）對位元產出皆較為積極的情況下，NAND Flash供過於求態勢將更加明顯，位元產出的季增幅達6%，預估價格將季跌約10~15%。
從需求面來看，client SSD與PC DRAM的需求態勢相同，筆記型電腦生產量在2021年第1季雖因淡季影響而衰退，然與DRAM不同的是，目前PC OEM的client SSD庫存水位偏高，後續價格預計仍會持續下滑，因此沒有提前備貨需求來支撐整體採購動能。從供給面來看，NAND Flash大廠仍積極提供最新128層樣品送測，加上第二家美系廠商的QLC SSD也與此同時開始放量，使供過於求態勢難以改變，預估明年第1季client SSD價格將季跌10~15%。
從需求面來看，企業SSD與伺服器 DRAM的需求態勢相同，受到品牌傳統淡季影響，以及data center買方仍持續進行庫存去化，在英特爾新一代whitely Gen 2平台Ice Lake尚未放量的情況下，相較2020年第4季，2021年第1季的企業 SSD訂單量會再進一步下修。
從供給面來看，三星與英特爾的128/144層PCIe G4樣品已在測試中；同時，鎧俠（Kioxia） G4產品也正積極爭取更多data center認證。隨著更多供應商加入PCIe的供應鏈，價格競爭日益激烈，預估企業 SSD明年第1季價格將季跌10~15%。
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