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雲端需求帶動 明年全球伺服器出貨量年增5.6%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

根據DIGITIMES Research分析師龔明德觀察，今年雖有疫情攪局，但受惠於遠距辦公、雲端服務需求，全年全球伺服器出貨量可望恢復成長力道，預估將年增7%；展望明年，疫情將持續帶動在家辦公、電子商務、社群影音平台使用需求，大型雲端業者拉貨成長力道不墜，預期伺服器出貨將進一步增加5.6%。

今年第1季因疫情阻斷供應影響伺服器出貨進度，第2季後供應恢復正軌後成為全年出貨高峰，下半年雖出貨速度稍微放緩，但整年因大型雲端業者恢復成長動能、中國大陸政府強力推動雲端基礎建設拉抬本土品牌業者出貨，加上2019年出貨基期較低，全年伺服器出貨將年增7%，突破1,600萬台。

預期明年疫情可能影響全球經濟表現，將減緩企業客戶對伺服器等設備的資本支出，但遠距辦公、線上購物將成為生活新常態，進而持續帶動雲端服務需求，加上英特爾(Intel)、超微(AMD)新一代CPU將在上半年大量鋪貨，預期出現小幅換機潮，全球伺服器出貨量維持一定成長力道，預估年增近6%。

雲端服務 疫情

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