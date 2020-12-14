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緯創印度廠暴動 傳數千隻iPhone被搶劫
緯創（3231）旗下位於印度那薩普爾（Narsapur）的工廠上周末發生暴動，逾100人已被逮捕。《印度時報》（THE TIMES OF INDIA）報導，這場暴動估計讓緯創損失了43.7億盧比（約16.71億台幣）。報導指，緯創向當地警方表示損失來自數千部iPhone被偷，以及產線、工廠設備被破壞。對此緯創今日表示，公司尚在查證中，目前暫無法回應。
由於緯創此事件客戶主要是蘋果，據悉，蘋果對此事的態度備受關注。不過目前同樣計劃投資印度的和碩（4938）、鴻海（2317）目前投資印度相關計畫不變。
緯創今（14）日股價一開始受到印度廠暴動影響，早盤股價跌幅逾3%，不過隨後股價跌幅收斂，午盤股價跌幅約在1.74%。
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