載板與HDI帶動 今年台商兩岸PCB產值可望創高

TPCA（台灣電路板協會）今（14）日發表第3季產銷數據，統計台商兩岸PCB產業在2020年Q3產值達1,859億元，較去年同季成長持平，若加計今年匯率大幅震盪的因素，今年第3季台商兩岸PCB總產值為63億美元，同期年成長率達6%。目前產業第4季稼動率仍處高水位，預估2020台商兩岸全年產值可達6,785億元，可望續創新高。

TPCA表示，Q3台商兩岸電路板產業總產值規模為1,859億元，今年在5G拉抬下，讓台灣PCB產業儘管有疫情影響，產值仍能屹立不衰，此外因應5G所需高階製程產品，推動台資大廠紛紛回台投資或擴產，針對高階製程進行投資，讓台商在台產值成長動能強勁，整體表現都優於台商在大陸，台商Q3在大陸整體生產比重約62.5%，較上季減少約1%。

細究成長因素，IC載板與硬板為本季成長要角，IC載板在高階製程需求暢望的持續加持下，Q3成長率仍保持雙位數，基於產能受限供不應求下，目前仍是帶動台灣PCB產業成長主要的火車頭。多層板則持續受惠於疫情遠距需求推升筆電與平板等需求維持高檔，汽車銷量回溫的雙重效應下，本季營收年由負轉正，成長0.9%。而5G所帶動手機主板規格的躍升仍是本季HDI成長率優於平均的主要因素。

產品設計的變革也帶來部分的衝擊，如TWS 自去年第4季導入 SiP+軟板的設計後比重持續增加，導致軟硬結合板需求大幅下降，但iPhone取消手機配備，耳機應用SiP需求增溫，拉高載板產能稼動表現。

2020年初疫情爆發迄今，從年初到年末的發展讓人始料未及，而疫情對全球經濟活動的影響，讓PCB產業在年初對於2020年似乎沒有樂觀的理由，不過慶幸的是，5G前期基礎建設與載具應用適時填補了疫情所造成的缺口，並進一步推動PCB價格與價值。而台灣PCB產業受惠半導體與5G應用拉抬下，今年產值預估可達6,785億元，持續創高。

2020年即將走入尾聲，今年不論是疫情、國際貿易競局等多起即時關鍵議題，在在考驗台灣電子產業應變能力，而衍生的供應鏈生態、產品與生產布局、數位轉型等新興課題，值得企業省思提前因應。