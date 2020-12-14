快訊

全台首份5大指標測退休力！國人平均僅54分 揭露生活最大隱憂

新增境外移入4例 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

市場樂觀看富致今年每股獲利 今股價領先創歷史新高

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
富致科技董事長陳繼聖。記者李孟珊／攝影。
富致科技董事長陳繼聖。記者李孟珊／攝影。

保護元件廠富致（6642）近幾個月業績表現走高，市場法人看好該公司今年全年獲利表現，估計全年每股稅後純益有機會突破去年的2.12元，寫歷史新高，在市場看好今年獲利下，該股股價今（14）今日盤中高點來到47.5元，領先創下歷史新高。

富致前11月營收3.93億元、年增9%，前三季EPS 1.72元、優於去年同期的1.64元；前三季毛利率年增1.85個百分點至44.59%，主要由於公司進行產品組合優化。日前富致公布11月營收也再創下歷史新高，市場法人預期，該公司第4季整體獲利也有機會再向上攀升，再改寫歷史新高水準。

在後市業績看好下，近期富致股價持續走高，11月初股價自36.5元起漲，今日股價持續上漲，盤中一度上漲逾4%，股價高點來到47.5元，股價已領先業績創下該股掛牌以來的歷史新高。

富致今年業績成長受到遠距通訊需求強勁帶動，另外防疫也帶動相關筆電及自動化需求增加，如在家上班推升商用平板電腦需求，富致是微軟 Surface 的供應鏈，也同樣受惠；自動化及工控則包含組裝機器的備用電池、電源等，還有像是遠端監控的智慧電表、氣表，需求也同步增加，市場看好這些需求仍將是明年該公司的業績成長動能。

營收 平板電腦

延伸閱讀

鴻海啟動國巨集團大拉貨 四公司今股價齊揚

看好疫苗控制疫情 庫班預期3月大量觀眾可進場

外資首評智邦、嘉澤 目標價300元、510元

嘉雲南空氣品質紅色警示 外出記得戴口罩防疫防空汙

相關新聞

載板與HDI帶動 今年台商兩岸PCB產值可望創高

TPCA（台灣電路板協會）今（14）日發表第3季產銷數據，統計台商兩岸PCB產業在2020年Q3產值達1,859億元，較...

為何別擔心台積電掉單？從三個重要數據觀察

近期外資開第一槍，直指台積電（2330）5奈米的產能利用率恐因蘋果iPhone 12系列晶片庫存修正，而在明年上半年逐季下滑，成為話題。儘管市場雜音浮現，但從幾個數據看來，長期投資人可以不用太擔心。

市場樂觀看富致今年每股獲利 今股價領先創歷史新高

保護元件廠富致（6642）近幾個月業績表現走高，市場法人看好該公司今年全年獲利表現，估計全年每股稅後純益有機會突破去年的...

看5G開放式電信架構 富邦證券：關注資通訊設備製造產業

今年7月三大電信業者紛紛開台，隨著5G滲透率提升，進而帶動相關需求及應用蓬勃發展，終端需求快速提升也將驅使營運商加速基礎...

5G競技無人機啟航 搶攻全球競技商機

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，工研院首創的「數位FPV+MR之競技無人機系統」，從競技無人機影像傳送到飛手觀看僅...

凱美鋁電容 電動車發展關鍵

國巨集團與鴻海集團策略合作起跑，國巨集團旗下鋁電容廠凱美成為大贏家。

鴻海結盟國巨 啟動大拉貨

鴻海正式對旗下約近十個次集團發出「國巨專案計畫」，要求各次集團提出採購金額清單，啟動對國巨集團大拉貨，對象不僅國巨，國巨...

非蘋新機齊發 供應鏈補

疫情打亂今年手機廠新機發表節奏，受到停工、封城等影響，不少機種都延後發表，使得過往很少有新機推出的12月，破天荒有多家手...

小米、vivo 台灣拓點

受美國禁令影響，華為今年以來未在台灣推出新手機，台灣手機市場新兵vivo、realme趁機搶市占，隨銷量提升，明年將積極...

智慧穿戴拚場 搶年終買氣

疫情推遲新智慧手機發表時程，另一方面則帶動智慧穿戴的需求，尤其強調健身、健康監測的智慧手表受到青睞。Garmin看好疫情...

超微推新品 帶旺台鏈

晶片大廠超微（AMD）推出最新款，有「卡王」之譽的「Radeon RX 6900 XT」顯示卡，預料將再掀起市場新一波買...

蘋果射頻元件代工 穩懋全包

蘋果擴大關鍵晶片自主化，傳正緊鑼密鼓開發射頻（RF）元件，並仿照旗下A系列處理器與M系列處理器找台積電的代工模式，將自行設計的RF元件全交給砷化鎵代工龍頭穩懋生產，由蘋果直接綁穩懋產能，不再透過晶片設計廠下單，雙方關係更緊密，助攻穩懋毛利率。

熱門新聞

金管會再出招 擴大打炒房

鴻海結盟國巨 啟動大拉貨

緯創印度廠暴動警逮百人 正調查是否外力介入

房價飆...地方政府是推手

砷化鎵台積 穩懋三優勢出線

印度廠暴動 緯創：儘速完成復工運作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。