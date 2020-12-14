市場樂觀看富致今年每股獲利 今股價領先創歷史新高

保護元件廠富致（6642）近幾個月業績表現走高，市場法人看好該公司今年全年獲利表現，估計全年每股稅後純益有機會突破去年的2.12元，寫歷史新高，在市場看好今年獲利下，該股股價今（14）今日盤中高點來到47.5元，領先創下歷史新高。

富致前11月營收3.93億元、年增9%，前三季EPS 1.72元、優於去年同期的1.64元；前三季毛利率年增1.85個百分點至44.59%，主要由於公司進行產品組合優化。日前富致公布11月營收也再創下歷史新高，市場法人預期，該公司第4季整體獲利也有機會再向上攀升，再改寫歷史新高水準。

在後市業績看好下，近期富致股價持續走高，11月初股價自36.5元起漲，今日股價持續上漲，盤中一度上漲逾4%，股價高點來到47.5元，股價已領先業績創下該股掛牌以來的歷史新高。

富致今年業績成長受到遠距通訊需求強勁帶動，另外防疫也帶動相關筆電及自動化需求增加，如在家上班推升商用平板電腦需求，富致是微軟 Surface 的供應鏈，也同樣受惠；自動化及工控則包含組裝機器的備用電池、電源等，還有像是遠端監控的智慧電表、氣表，需求也同步增加，市場看好這些需求仍將是明年該公司的業績成長動能。