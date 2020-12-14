5G競技無人機啟航 搶攻全球競技商機

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，工研院首創的「數位FPV+MR之競技無人機系統」，從競技無人機影像傳送到飛手觀看僅延遲0.05秒，支援4人同時場中競賽；具備低延遲的第一人稱視角FPV數位傳輸、混合實境MR與精準定位技術等三大特色，於賽場中增加虛擬障礙及碰撞視覺回饋，成功驗證5G影音直播的商業應用。

闕志克並期許，競技無人機的發展未來將如同F1賽事對汽車產業在科技研發、產業發展與媒體觀光等帶動效益。無人機競技賽可望循此成功方程式，帶動無人機產業、研發、週邊等相關產業發展，爆發下一個競技商機，成為驅動台灣ICT產業發展的新引擎。未來可望帶動小型無人機軟體飛控、製造、次系統、零組件及週邊產業成長。

5G邁入商用化時代，各國政府及營運商莫不積極投入場域驗證及5G應用整合，發展具代表性的應用，結合AI分析技術提供解決方案，帶動5G應用發展。其中，娛樂應用將是5G結合AI人工智慧重要的商機。

根據Ericsson預估，5G應用將以媒體娛樂成長86%最高，其中又以影音服務為主；同時POLARIS Market Research也指出，2019年全球競技無人機市場規模超過4億美元，預計至2026年將以22.1％的複合年增長率成長。

13日舉辦的「世界首航5G MR無人機競技賽」，是由工研院與無人機、直播與賽事業者跨域合作，仁寶電腦以5G直播現場競賽，讓整場賽事跟賽程無時差播出；飛競鬥士聯賽邀請榮獲國際穿越機大賽B組冠軍的知名飛手李岳倫，以及高收視連續劇之新生代女星，同時也是拿下TINYG迷你競速無人機大賽最速王寶座的徐愷伶等人，到場體驗5G影像傳輸、虛實場景及即時回饋等最新科技。工研院期望藉此跨領域合作推動交流平台，串聯產業生態系共同開拓5G應用新商機。