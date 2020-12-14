凱美鋁電容 電動車發展關鍵

國巨集團與鴻海集團策略合作起跑，國巨集團旗下鋁電容廠凱美成為大贏家。

法人分析，過往凱美並未與鴻海集團有業務往來，隨著鴻海集團啟動「國巨專案計畫」，凱美名列鴻海集團優先供貨商，在鴻海集團衝刺電動車業務之際，凱美的鋁電容是鴻海集團發展電動車關鍵利器，法人看好明年凱美可望明顯受惠鴻海拉貨效益，挹注強勁營運動能。

凱美受惠宅經濟帶來的PC及NB需求旺盛，第3季本業獲利1.52億元，創單季新高；前三季稅後純益4.17億元，年增率高達108％，已超越去年全年獲利總和，以減資後股本計算，每股純益為3.1元。

法人指出，由於凱美過去並未供應鴻海相關零組件產品，此次國巨集團與鴻海集團的策略合作，等於讓凱美打進鴻海近十個次集團，經過一至二個季度的料號比對，凱美和鴻海集團的關係將「從無到有」的供應，而鴻海作為組裝大廠，尤其消費性電子產品需求量大，法人看好鴻海對凱美的拉貨效益，將挹注凱美強勁營運動能。

尤其鴻海集團馬不停蹄布局電動車市場，鴻海董事長劉揚偉更在上周六（12）日舉辦的「第一屆台灣量子科技共識論壇」中，預言下一波台灣科技業動能很有可能是電動車，並高喊「「明年電動車一定非常好！」凸顯鴻海集團高度重視電動車市場，對相關零組件需求大增。

鴻海集團不僅跨入智能電動車產業，更已陸續拿下吉利汽車、長安福特及國際車廠飛雅特（Fiat）、克萊斯勒（Chrysler）等知名車廠多種車型的車用電子產品設計及代工訂單，而凱美所生產的車用鋁電容，就是車用電子非常重要的零組件。