印度廠暴動 緯創：儘速完成復工運作
緯創（3231）印度廠發生暴動，緯創今（13）日晚上發出聲明指出，公司對發生於印度Narasapura廠的事件深感震驚，公司承諾遵循並落實所有當地勞動暨相關法規，儘速完成復原及復工運作。
緯創表示，公司對發生於印度Narasapura廠的事件深感震驚，此意外肇因於外界不明人士闖入，並對廠區造成意圖不明的破壞。公司一向遵守法律，全力支持並配合相關當局及警方進行調查。
緯創指出，員工及團隊的安全和福祉始終是我們最重視的，公司承諾遵循並落實所有當地勞動暨相關法規，儘速完成復原及復工運作，以保障員工最大工作權益。
此外，公司已主動與當地相關單位/組織溝通協調，全力保護員工，以員工權益為先並提供所需的任何協助。
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