數位通傳法 NCC重啟討論

中天新聞台被下架，全面轉戰YouTube第一天，國家通訊傳播委員會（NCC）等不及展開下一步，下周一（21日）NCC委託研究案將召開「數位通訊傳播服務規管趨勢與法制革新」焦點訪談座談會， 全台灣最大BBS站台和全台最知名電玩資訊論壇的法務站長等都在受邀之列，討論題綱就包括「數位通訊傳播法」。知情官員表示，希望「數位通傳法」能夠在半年到一年內，達成全民共識。

NCC在中天新聞台有線電視下架當日，在臉書粉絲團突然發布講述美國對於ISP（網際網路服務供應商）判例的貼文，引發外界揣測，是因為中天新聞台轉戰YouTube，才發布相關貼文，也隨即遭網友留言灌爆，NCC連忙針對有網友稱「NCC暗指將管制網路」提出澄清。

知情官員表示，NCC臉書粉絲團描述「網路不實言論」在美國的訴訟案歷史脈絡，和中天新聞台下架沒有任何關係。

小編也說明，「對於本篇美國案例分享，原想與民眾分享各國網路監理案例，結果造成民眾誤會，感到抱歉，以後Po文會再審慎。」

不過，NCC將手伸向網路內容，卻絲毫沒有鬆手跡象。繼中天新聞台下架，沈寂兩年後，「數位通傳法」又悄悄捲土重來。

「數位通傳法」主要涉及社會大眾常用的Facebook、YouTube、Instagram等平台業者，目前草案在2018年曾送立法院交通委員會初審，但因為爭議太大未完成修法。依據該草案，民眾在上述社群網站發文，若談及對象「指稱是假消息」，平台就可無條件先把該內容下架。