緯創印度廠 傳工人暴動

經濟日報 / 編譯湯淑君、記者蕭君暉／綜合報導
緯創印度廠12日驚傳工人因薪資和工時問題群起暴動。(網路照片)
緯創印度廠12日驚傳工人因薪資和工時問題群起暴動。(網路照片)

依據本報獨家取得的消息，台灣科技公司緯創資通設在印度班加羅爾的iPhone製造廠，12日驚傳工人因薪資和工時問題群起暴動。

緯創昨（12）晚表示，該公司位在印度班加羅爾的廠房，遭外面人士入侵破壞，印度當地警方已進入該廠區，啟動保護措施，並進行犯罪刑事案件偵查，目前該廠區只有辦公室設施，大廳與玻璃等遭到破壞，主要的生產線，設備，倉庫與產品等沒什麼影響，該事件影響有限。

外電報導，緯創印度班加羅爾廠，由於苛扣員工薪水並延長工時，導致員工罷工，並在廠區破壞組裝設備；緯創發言系統昨天表示，不是員工罷工，而是犯罪事件，由於當地治安不佳，緯創在當地最新廠房成為外界攻擊目標，外面的人進到公司內部進行破壞。

緯創在印度班加羅爾有三座廠房，其中最新的一座廠房，就是這次遭到外人入侵破壞，由於外人是從大廳入侵，使得辦公室設施遭到毀損，一些停在廠區內的汽車，也遭到破壞，生產線影響不大。

至於緯創是否苛扣員工薪資，延長工時？緯創表示，沒有這回事，緯創都是依法辦理，目前緯創在印度僱用人力，主要是透過人力仲介公司，與中國大陸的作法類似，緯創遵照當地法令辦理，沒有苛扣員工薪水與延長工時的事情。

不過，印度時報（The Times of India）指出，該廠近2,000名員工中，大多數人值完夜班離開廠房後，開始大肆破壞公司的辦公設施、組裝機組，甚至試圖縱火燒車。當地警員已火速趕往現場，驅散群眾。

昨天帶頭暴動者砸毀玻璃窗門、翻倒停放一旁的車輛，並攻擊主管辦公室。

緯創公司尚未針對這場暴動事件發表評論。但消息人士向印度時報表示，員工鬧暴動的原因，是對薪資匯款入帳金額感到憤怒，因為入帳金額並非當初加入時公司承諾的薪資。

一名員工對印度時報說：「他們承諾給電機系畢業生2.1萬盧比月薪，後來降到1.6萬盧比，近幾個月再降到1.2萬盧比。非電機系畢業生月薪減為8,000盧比。薪資入帳金額一直降低，令人很氣憤。」

消息人士說，員工11日晚間開始討論薪資，有些人聲稱入帳金額甚至低到只有500盧比。群眾忿忿不平，值完夜班後演變成暴動。

另外，彭博資訊引述印度經濟時報報導指出，該廠工人是對薪資未付和工時拉長不滿。

緯創納爾薩普爾廠生產蘋果智慧手機iPhone SE、物聯網（IoT）產品，以及生技裝置。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

緯創 印度 薪資

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