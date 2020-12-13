劉揚偉：拚量子運算 台灣要再創奇蹟

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導

鴻海董事長劉揚偉昨（12）日表示，台灣發展量子科技運算契機，要掌握未來這三到五年，可望再創另一個半導體奇蹟，由於台灣在半導體產業有很多會做應用的人才，這是台灣發展量子科技的優勢。

鴻海研究院與台灣量子電腦暨資訊科技協會，昨天舉辦第一屆台灣量子科技共識論壇，劉揚偉表示，全球已經開始重視量子運算發展，這是明確趨勢。

劉揚偉認為，以新科技發展來看，先是從理論再到工程，最後則是應用，量子科技理論發展已經很久，現在走到工程發展階段，下一階段就是應用，台灣如何在工程、應用端趕上，是非常重要的方向。

以鴻海本身來看，鴻海研究院有量子計算及半導體等二個相關研究所，量子運算研究所邀請到澳洲雪梨科技大學教授謝明修出任所長，預計明年1月可以到任。

鴻海 半導體 劉揚偉

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