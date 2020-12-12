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緯創印度班加羅爾廠遭外人入侵破壞 緯創：影響有限

經濟日報 / 記者蕭君暉 /台北即時報導
緯創董事長林憲銘。本報資料照片
緯創董事長林憲銘。本報資料照片

緯創（3231）今（12）晚表示，該公司位在印度班加羅爾的廠房，遭外面人士入侵破壞，印度當地警方已經進入該廠區，啟動保護措施，並進行犯罪刑事案件的偵查，目前該廠區只有辦公室設施，大廳與玻璃等遭到破壞，主要的生產線，設備，倉庫與產品等沒什麼影響，該事件的影響有限。

外電報導，緯創印度班加羅爾廠，由於苛扣員工薪水，並延長工時，導致員工罷工，並在廠區破壞組裝設備？緯創發言系統今晚表示，不是員工罷工，而是犯罪事件，由於當地治安不佳，緯創在當地最新的廠房，成為外界攻擊目標，印度外面的人進度到公司內部進行破壞。

緯創在印度班加羅爾有三座廠房，其中最新的一座廠房，就是這次遭到外人入侵破壞，由於外人是從大廳入侵，使得辦公室設施遭到毀損，一些停在廠區內的汽車，也遭到破壞，生產線影響不大。

至於緯創苛扣員工薪資，延長工時？緯創表示，沒有這回事，緯創都是依法辦理，目前緯創在印度雇用人力，主要是透過人力仲介公司，與中國大陸的作法類似，緯創遵照當地法令辦理，沒有苛扣員工薪水與延長工時的事情。

緯創 印度 工時

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