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鴻海競標大馬晶圓廠 劉揚偉：機會非常大
鴻海（2317）董事長劉揚偉今（12）日表示，據我們從內部得到消息，競標馬來西亞晶圓廠，我們機會很大，但大馬政府非常關心，寄與厚望，當地人們與當地產業也很關心，大馬政府也要做很多工作，鴻海有機會，但可能還還要一點點時間。
針對媒體詢問，鴻海競標大馬晶圓廠的進度，劉揚偉今天作出以上表示。
鴻海集團之前傳出，正參與馬來西亞8吋晶圓代工廠矽佳晶圓股權競標。劉揚偉之前指出，大馬晶圓廠一案預計在今年底會做出決定，集團確實有提出競標，並持續關注中，但對於投標金額則不能透露。
劉揚偉表示，大馬晶圓廠是一個8吋晶圓廠，最近8吋晶圓廠火紅，鴻海早看到了，這個世界的IC不只有台積電做的高檔IC，其實還有很多小IC，雖然不起眼，但少了它大的動不了，所以鴻海很早就布局，其實大馬晶圓廠、IC設計廠都是朝集團「3+3」策略佈局。
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