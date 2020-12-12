蔡明介：晶圓代工缺貨難解

手機晶片大廠聯發科董事長蔡明介昨（11）日出席「智在家鄉」數位社會創新競賽頒獎典禮。近期晶圓代工產能吃緊，蔡明介說，聽供應商的說法，想在明年上半年略為紓解，應該還是不容易。因為成熟製程投資已不多，先進製程的投資金額又大，有能力投資者並不多。

蔡明介指出，聯發科今年營收應可超過百億美元，在IC設計或半導體業都算是領先族群。

聯發科近期將推新產品，股價維持在700元以上。蔡明介說，希望聯發科保持穩健成長，站在世界舞台領先地位，成為半導體產業「關鍵重要性」的公司。

聯發科已經連續三年舉辦「智在家鄉」創新競賽。他說，從工研院、聯電到聯發科，他看見科技產生的力量與價值。智在家鄉競賽的宗旨也是希望利用科技產品去改善與豐富大家的生活，參賽團隊利用科技去解決在地痛點，這項比賽也讓台灣的科技基礎力量更為擴大。參賽團隊在競賽中利用AI技術，他也感到很有希望。

蔡明介說，歷經新冠肺炎疫情，遠距工作與教學、居家娛樂等，已經變成「新常態」。疫情環境證明科技產品很重要，AI技術持續精進，5G還會有更多應用，在這些基礎上，聯發科會有更多新產品推出，希望做到最好，在產業循環周期中保持穩健的成長，不要受到太大影響，在世界舞台上站在領先地位，在半導體產業成為有關鍵重要性的公司。