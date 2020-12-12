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聯發科辦社會創新競賽 解痛點

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導
聯發科董事長蔡明介(右二)出席智在家鄉數位社會創新競賽頒獎典禮。記者鐘惠玲／攝影
聯發科董事長蔡明介(右二)出席智在家鄉數位社會創新競賽頒獎典禮。記者鐘惠玲／攝影

聯發科舉辦第三屆「智在家鄉」數位社會創新競賽，昨（11）日公布獲獎名單，首獎得獎團隊是「智能肥水栽培團」，從418組參賽隊伍中脫穎而出，獨得獎金100萬元。聯發科董事長蔡明介表示，在全球新冠肺炎陰影下，賽事如期舉行、參賽團隊數更創下新高，疫情下仍有創新精神。

本屆參賽隊伍高達418隊，參賽人數共1,713人，案件主題遍布184個鄉鎮，三項指標都創下聯發科舉辦競賽以來新高。

聯發科指出，「智能肥水栽培團」除了實務上有亮眼成果，更有意義的是願意利用科技與創意，克服農業發展困境，科技成為世代傳承的橋梁，連結起不同世代的努力，一起走在永續經營的路上。

蔡明介指出，2020年是動盪變化的一年，大自然給人類出了難題，人類也發揮韌性，激盪出更巨大的創意來回應挑戰。不論是全球性的問題，或家鄉身邊的痛點，只要保持信心，一定可找到翻轉的出口。這次競賽的評審長吳靜吉則說，這種「接地氣」的特質正是智在家鄉賽事最可貴的地方。

聯發科

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