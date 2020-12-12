鴻海砸5億 收購美通訊商

說到台灣登上國際的品牌，你會想到誰？可能是華碩、宏碁或是巨大、美利達這些硬體業者，但今年「台灣最佳國際品牌調查」中，由資訊安全廠商趨勢科技拔得頭籌，成為台灣最有價值的國際品牌，趨勢科技做對了什麼？而這項調查又預告什麼樣的產業趨勢？

2020-12-11 11:06