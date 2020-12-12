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鴻海砸5億 收購美通訊商
鴻海昨（11）日代子公司Tera Micro Device Ltd.公告，投資1,900萬美元（約新台幣5.4億元）收購AchernarTek Inc. 100%股權，發展新世代通訊技術，鴻海表示，這是集團三加三策略布局之一。
Achernar Tek位在加州的聖地牙哥，專長在無線通訊科技的實體層演算法等新技術。
鴻海集團喊出的三加三發展策略，就是發展電動車、數位健康、機器人三大產業，以及人工智慧、半導體、新世代通訊等三大技術。
近期鴻海積極展現新世代通訊技術的實力，例如今年在台北舉行IEEE GLOBECOM 2020，首次展出5G軟硬體實力，展出在開放網路架構（O-RAN）的小基站，以及一條龍端到端的5G設備與企業專網的相關產品。
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