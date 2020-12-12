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蘋果砍單 台積電恐受衝擊

經濟日報 / 記者趙于萱尹慧中／台北報導
圖／經濟日報提供
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里昂證券昨（11）日發布報告示警，由於上游拉貨過度積極，iPhone 12已出現首波砍單，首當其衝包括晶圓代工大廠台積電明年5奈米產能利用率恐下滑到八成之下，將導致台積電短線股價動能受限，並呼籲市場留意砍單進一步擴大，其他蘋概股同步承受衝擊。

里昂目前對台積電看法短空長多，報告中重申「買進」評級，目標價達600元；但預測在市場雜音干擾，台積電短線不易有先前大漲行情，直到明年庫存調整完畢。

台積電昨日盤中大幅波動，盤中一度下跌7元，加權指數跟著承壓、下跌168點至盤中最低14,081點，隨後見八大公股行庫等特定買盤拉抬，終場轉漲4元收516元，加權指數也翻轉收小紅。外資連三賣，但賣超縮減至1,662張，投信對作買超1,804張，連九天都買超，八大公股行庫則以個股買超金額最多13.8億元買超2,718張。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝表示，iPhone 12先前拉貨過度積極，首波砍單已在近期開始，並對上游供應鏈產生衝擊。市場預估，今年蘋果新機拉貨約7,000萬至7,500萬支，下游供應鏈拉貨力道相當，然中上游供應鏈卻大幅備貨，如台積電今年供給iPhone 12及新款iPad的A14晶片，合計產量高達1.1億顆。

侯明孝指出，因應拉貨過多，蘋果首波砍單展開後，可能持續調整到明年上半年。由於蘋果晶片主要採用台積電5奈米，預測台積電明年第1季5奈米產能利用率將降到八成，第2季再降到八成以下，營收表現可能在第2季有明顯衰退。

他補充，台積電實際產能狀況，還要視產能擴張及非蘋客戶需求導入而定。整體里昂評估，台積電明年每股純益將因庫存調整減少1%，從22元降至21元，衝擊不算大，但仍要留意砍單增加。

據里昂調查，非蘋手機也已啟動砍單，預估明年1、2季非華為的手機品牌訂單，將分別減少10%至15%，且相對於iPhone，有更大機率增加砍單。

摩根大通昨日針對台積電11月營收發布簡評，科技產業研究部主管哈戈谷說，半導體業確實有庫存調整風險，但對台積電不那麼具威脅性，畢竟非蘋客戶需求也很強，他也重申英特爾有望提早發包的樂觀看法。對台積電重申570元目標價。

不過也有半導體人士指出，智慧手機終端銷售庫存變化仍待明年農曆年後才明朗，現階段談論手機晶片修正仍太早。但可確定伺服器晶片庫存已降至健康水位之下，大廠陸續庫存回補，亞洲汽車電子晶片應用需求升溫，兩大類別應用顯著較上半年改善，對上游指標廠台積電而言，明年來自兩領域成長力道相對智慧手機更強勁。

台積電 智慧手機 晶片

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