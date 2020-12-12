新蘋板下季亮相 將帶旺台廠

外電報導，蘋果將在明年第1季推出第九代iPad，螢幕升級為10.5吋，處理器為A13晶片，儲存裝置容量由32G升級到64G，由於速度更快，儲存容量加大，但價格可望降低，為鴻海與仁寶主力代工廠增添明年第1季成長力道，台積電、台郡、TPK等供應鏈都受惠。

目前第八代iPad，是採用台積電代工的A12晶片，螢幕10.2吋，儲存裝置容量從32G起。外界認為，如果蘋果產品在春季發布，應該不是革命性產品。蘋果通常會在春季發布入門產品，如給學生用的iPad或iPhone SE之類。沿用前一代部件和設計降低成本，還可降低售價、促進銷售。

業界評估，根據發布時間及產品定位，推測第九代iPad與當前第八代iPad相似，但螢幕更大，晶片更強，仍舊是入門產品定位。除了10.5吋螢幕、A13晶片及更薄更輕的設計，仍然會有Home鍵（Touch ID指紋識別裝置）及Lightning接口。

蘋果去年9月推出帶有A12晶片的第八代產品，除了晶片從A10升級到A12，沒有其他規格更改。第九代iPad延續前一代產品，起跳價可望從299美元起，低於新台幣萬元。

蘋果iPad兩大組裝廠為鴻海與仁寶，其中鴻海負責高階12.9吋的iPad，至於低階iPad，仁寶為主力供應商。仁寶之前表示，第4季非筆電產品進入全年最旺一季，非筆電包括平板，智慧手表，智慧音箱與智慧手機等。

仁寶11月營收1,068.71億元，主要受惠筆電與非筆電出貨均強勁，連兩個月守穩千億元大關，月減5.2%、年增23.6%，創歷史次高，今年前11月營收9,345.48 億元，年增 4.03%。 圖／經濟日報提供

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