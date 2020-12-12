蘋果自製數據晶片 不利高通

知情人士透露，蘋果公司（Apple）主管晶片的高層主管10日對員工說，蘋果已開始為未來的產品自行研發行動通訊數據晶片。這對蘋果目前的數據晶片供應商高通來說是一大利空，高通股價在10日盤後交易應聲跌逾6%，11日早盤跌逾4%。

彭博資訊報導，據了解，蘋果硬體技術資深副總裁史羅基（Johny Srouji）在與員工的會議中表示，「今年我們開始研發第一個自家行動通訊數據晶片（Cellular Modem），這將啟動另一個策略轉換關鍵」；他也說，「諸如此類的長期投資對我們的產品十分重要，這樣才能確保我們未來在技術創新方面具備豐足來源。」

彭博指出，行動通訊數據晶片是智慧手機最重要零件之一，它讓手機可以打電話、連接到通訊網路以便行動上網。

蘋果最新的5G手機採用高通的數據晶片，在這之前，蘋果已採用英特爾（Intel）的晶片好幾年，去年斥資10億美元買下英特爾的數據晶片部門；史羅基不諱言，此交易有助蘋果研發自家數據晶片。蘋果多年來也不斷從高通挖角，協助打造數據晶片。

報導提到，史羅基並未透露自主研發的數據晶片何時會應用到產品中，但蘋果與高通2019年簽訂的專利協議中，包含一個為期六年的授權方案。

史羅基還在會中告訴員工，公司也正在開發Mac電腦家族的晶片。