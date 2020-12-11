盛弘攜手資策會 組精準健康生態系策略聯盟

盛弘集團（8403）在董事長楊弘仁掌舵下，中長期的布局已完備，集團積極拓展基層醫療的數位轉型，專攻精準醫療，以符合大健康市場的需求。此次與資策會聯手，共組精準健康生態系策略聯盟。

「數位醫療是大趨勢，而敏盛生態系就是試驗、推動數位醫療最適合的場域。」楊弘仁說道。

楊弘仁指出，在此策略聯盟中，資策會將提供物聯網、智慧科技、健康數據追蹤與分析技術，結合敏盛醫療體系旗下躍獅連鎖藥局、哈佛健診、盛雲電商等相關企業之能量，透過線上與線下的融合（OMO, Online-Merge-Offline），翻轉傳統醫療服務模式。

智慧科技遇上醫療產業，將加速全新的精準健康生態誕生，資策會與敏盛醫療體系雙方簽定全面性策略聯盟，提出四大合作目標，第一，大方向是打造「智慧藥局」，運用AI人臉辨識、區塊鏈技術，讓民眾平時採買的保健品資料串聯看診資訊，結合日常健康與就醫紀錄，以大數據分析為基礎，發展全人照護，為產業界建立示範性營運平台典範。

另一項將為「5G智慧醫院」定義整合型服務系統標準，節省病患在醫院乾等的時間，運用智慧語音服務直接口述診斷指令及檢驗報告，並整合智慧聯網監測裝置，遠端就可掌握患者長期性身心狀態及行為，危急時發出警示通知醫護人員，不僅降低護理人員工作負擔，還能提升緊急應變效能。

在疾病預防上，預計推出「健檢2.0」個人化服務，常規的健檢項目結合基因檢測，能精準定位疾病發生風險，讓民眾即時掌握健康狀態，預先替未來的健康做準備，引領產業發展數據加值創新業務；最後一項合作重點，則是持續推展「馨聚點」智慧照護服務，以敏盛醫療體系眾多門市作為據點，運用智慧聯網設備驗證技術，讓民眾走到社區據點，即可量測追蹤身體活動、復健成效，隨時掌握生理狀態。

楊弘仁表示，「資通訊科技是醫療體系創新的力量，尤其在後疫情時代，使得臺灣醫療數位轉型更加迫切，此次開啟全面性策略聯盟，讓集團的醫療服務與數位科技能真正完美結合，超前展現未來情境的5G智慧醫院、個人化健診、以及結合健康照護聯網裝置產品與科技的『馨聚點』。」

透過與資策會合作，將可運用資通訊創新科技，針對空間場域、醫護人員與體驗者，進行使用者的體驗回饋，或個人化數據行為的追蹤與分析。

楊弘仁認為，醫療大健康生態系的前景展望，他相當樂觀看待。整體醫療保健市場需求因新冠疫情再度推升，他期許，盛弘在台灣建構出真正以民眾為中心的「大健康生態圈」，未來將透過互聯網醫療平台走向國際，創造醫療新商業模式。