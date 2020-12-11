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神腦明年將招募千人 加入線上創業平台

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

神腦 （2450）受惠5G手機換機潮帶動第4季營收成長，預估第4季營收將呈現季增與年增，明年將力拚非通訊產品占營收比重達35%到40%、線上營收占比達10%，並規劃招募1,000位店家加入線上創業平台。

神腦今（11）日舉行法說會，神腦總裁林保雍表示，預期神腦明年整體表現會比今年好，主要是調整營運體質，「已經在跑道上滑行很久了」，加上5G開台後，明年的新應用將會增加，帶動更多分眾市場的出現，至於在企業專網方面，則會與中華電信進行分工，神腦會以服務中小企業為主。

神腦財務長林慶壽指出，展望第4季，以目前的數字來看，加上耶誕節及春節換機熱潮將延續到明年2月，預估第4季營運表現將較第3季為佳，並較去年同期成長，全年獲利會也可望較去年成長。

針對明年的策略發展方面，神腦數位創新事業部總經理陳世祥表示，在無本創業平台部分，今年受疫情影響，以線上招募為主，明年將會全力推動，預計每月安排兩個場次，目標招募1,000位店家。在商品策略上，今年除了5G商品外，家電產品成長25%、保健產品成長55%，非通訊產品占比為28%，線上營收占比7%。明年希望非通訊產品營收占比達35%到40%，線上營收占比超過一成。

神腦 營收

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