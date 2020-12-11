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資策會攜手敏盛醫療體系 共創「臺灣精準健康生態系」

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

數位科技的發展同時影響著民眾對醫療保健的重視，從「預防勝於治療」的觀念延伸，從疾病的自然史預先評估疾病的風險，並準確地預防、診治疾病，照護全人健康的「精準健康」將成為臺灣健康產業未來10年重要的發展藍圖。緣此，致力於推動產業數位轉型的財團法人資訊工業策進會(資策會)，10日在臺大醫院北護分院黃國晉院長的見證下，正式與敏盛醫療體系旗下盛弘醫藥簽署「精準健康生態系策略聯盟」，攜手為臺灣打造「精準健康生態系」。

在此策略聯盟中，資策會將提供物聯網、智慧科技、健康數據追蹤與分析技術，結合敏盛醫療體系旗下躍獅連鎖藥局、哈佛健診、盛雲電商等相關企業之能量，透過線上與線下的融合（OMO, Online-Merge-Offline），翻轉傳統醫療服務模式。

智慧科技遇上醫療產業，將加速全新的精準健康生態誕生，資策會與敏盛醫療體系雙方簽定全面性策略聯盟，提出四大合作目標，第一，大方向是打造「智慧藥局」，運用AI人臉辨識、區塊鏈技術，讓民眾平時採買的保健品資料串聯看診資訊，結合日常健康與就醫紀錄，以大數據分析為基礎，發展全人照護，為產業界建立示範性營運平台典範。

另一項將為「5G智慧醫院」定義整合型服務系統標準，節省病患在醫院乾等的時間，運用智慧語音服務直接口述診斷指令及檢驗報告，並整合智慧聯網監測裝置，遠端就可掌握患者長期性身心狀態及行為，危急時發出警示通知醫護人員，不僅降低護理人員工作負擔，還能提升緊急應變效能。

在疾病預防上，預計推出「健檢2.0」個人化服務，常規的健檢項目結合基因檢測，能精準定位疾病發生風險，讓民眾即時掌握健康狀態，預先替未來的健康做準備，引領產業發展數據加值創新業務；最後一項合作重點，則是持續推展「馨聚點」智慧照護服務，以敏盛醫療體系眾多門市作為據點，運用智慧聯網設備驗證技術，讓民眾走到社區據點，即可量測追蹤身體活動、復健成效，隨時掌握生理狀態。

資策會執行長卓政宏表示，醫療產業導入數位轉型的思維，進而為民眾健康產出加值服務，需要一段轉型的時間，事實上，資策會自去(108)年起成立馨生活聯盟，就與敏盛醫療體系合作，成功建構出躍獅智慧藥局1號、2號示範店，建立數位健康評估管理整合平台，不僅擴展藥局的服務範圍，也逐步落實了精準健康的數位轉型；期待透過這次全面性策略合作，與敏盛醫療體系打造出5G科技、數位智慧的未來精準健康生態系。

敏盛醫療體系執行長楊弘仁也表示，資通訊科技是醫療體系創新的力量，尤其在後疫情時代，使得臺灣醫療數位轉型更加迫切，此次開啟全面性策略聯盟，讓集團的醫療服務與數位科技能真正完美結合，超前展現未來情境的5G智慧醫院、個人化健診、以及結合健康照護聯網裝置產品與科技的『馨聚點』。透過與資策會合作，將可運用資通訊創新科技，針對空間場域、醫護人員與體驗者，進行使用者的體驗回饋，或個人化數據行為的追蹤與分析。

展望未來，資策會與敏盛醫療體系希望能透過此次的合作，優化臺灣數位醫療商用服務，同時將新經濟模式導入醫療健康產業，超前部署未來科技，加速實現臺灣2030精準健康之未來新願景。

資策會 生態 醫護人員

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