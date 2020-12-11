聯發科「智在家鄉」頒獎 蔡明介：疫情激盪出更大創意

聯發科董事長蔡明介今日主持聯發科主辦的第三屆「智在家鄉」數位社會創新競賽頒獎時表示，2020年是動盪變化的一年，大自然給人類出了難題，人類也因此發揮韌性，激盪出更巨大的創意來回應挑戰。

他強調，不論是全球性的問題，或是家鄉身邊的痛點，只要保持信心，一定可以找到翻轉的出口。

聯發科技第三屆「智在家鄉」，今日公布獲獎名單並舉辦頒獎典禮。包含首獎一隊、優等獎三隊及特別獎六隊從418組參賽隊伍中脫穎而出，首獎獨得獎金100萬元。

蔡明介表示，在全球新冠肺炎陰影下，「智在家鄉」賽事不但如期完成，參賽團隊數量還創下新高，民眾不畏疫情踴躍參與，更令人感動。

為了鼓勵「智在家鄉」賽事得獎團隊，在賽後能持續落地實踐，從第二屆開始延伸辦理「落地支持計畫」。

今年總共有七個團隊得到獎助，其中「好撒瑪利亞人」團隊，在第二屆以AED（自動心臟電擊器）的提示警報器獲得優等獎，之後取得經濟部專案補助，並與臺中市政府合作，目前已有95台完成架設。

同樣是第二屆優等獎的「粉紅特攻隊」，以宜蘭員山深溝村為創作基地，由一群不同專業背景的科技青農協力合作，目前已發展至第二代捕捉福壽螺神器，並開始建構更完整的稻米「循環經濟」生產體系。

蔡明介表示，社會創新是一條有價值的路，但絕不是輕鬆容易的路，希望陪伴願意落地的團隊多走一步。這些團隊在賽事結束後繼續留在家鄉，跟地方的鄉親一起打拼追求夢想。雖然面對很多困境，卻能帶著堅持不後退的精神勇往直前，讓改變家鄉的故事繼續寫下去。

即使面對疫情侵擾，本屆參賽團隊數高達418隊，參賽人數共1,713人，稿件主題遍佈全國半數184個鄉鎮，三項指標都創下「智在家鄉」舉辦以來新高。

今年參賽主題關切地方環境生態、經濟產業、弱勢扶助，高齡友善、文化保存、運動發展等不同領域，呈現臺灣土地所湧現的進步能量。從4月徵件開始，歷經評選入圍21組與工作坊培訓，最後決賽產生10組獲獎隊伍，最後脫穎而出的十個隊伍，橫跨七種領域，評選的結果反映出臺灣社會創新的多元性。

決賽21組團隊中，有多組利用數位工具來推動「文化復興」。來自布袋戲之鄉的「雲林掌藝」團隊，以特製數位手套搜集今日掌中布袋戲團操偶師手形，準確度近八成，並搭配口白音頻打造數位學習平臺，提供中小學生對照自修，讓流失中的臺灣傳統技藝可以永續傳承。同樣來自雲林的「HISTO+」團隊，眼見元長鄉中的閩南式老建築日漸頹圮，提出結合商業模式的募資平臺構想，成立專案一棟一棟搶救體制外難以維護的古厝。

隊員在臺北北投長大的「壹班人的派隊」，則想開發北投專屬的APP，串連機車載客服務、在地景點與社區服務等，希望走過半世紀的北投機車「限時專送」文化能夠重現風情。

來自馬公的「滬好」團隊已努力多年，針對澎湖特有的石滬景觀，轉化成數位典藏內容，結合社區發展，文化保存與促進觀光的效果，打造永續發展模式。

「智慧農業」一直是數位創新的熱門領域。今年入圍決選隊伍中，來自嘉義太保的「智能肥水栽培團」，自營農場的父親在面對極端氣候及土壤鹽化的困境下，自行研究摸索，開發出可提升產能的智慧農場架構，不但取得技術專利，也成為遠近農友觀摩的對象。同樣來自嘉義太保的「小草」團隊則是以智慧溫室結合自動排水系統，來因應極端氣候並提高產能，具實務可行性。

「走向里山一家當關」以北投關渡平原為基地，提出田間管理決策平臺，以宏觀視野推動農業發展，解決各地農村老化與生產環境的問題。來自臺中霧峰的「AI Pal你的農業好夥伴」團隊，則是利用陸空協作，讓農友可以用客觀數據掌握稻穀粒的含水量，從而精確安排收割時間點，提高收購價格，也有助於穩定產能。

另外，全民防疫下，連帶使社區長者活動受侷限，來自霧峰的「瘋防治phone防智」團隊，在亞洲大學護理學院的支持下開發桌遊 APP，協助因疫情不出門的長者，透過用手機玩桌遊闖關，預防延緩失智。

疫情期間快速成長的外送服務，帶給「快馬食物」團隊幫助新北樹林地區弱勢國中生的靈感，結合即期食品地圖與外送平臺服務，以低成本提供弱勢家庭子女膳食，過程兼顧享用者自尊心與惜食目標。

而當大家都戴上口罩，聽障朋友無法判讀唇型，來自臺北大同區的「見聲小幫手」計畫建立對話情境模板，根據不同情境將對話轉化為準確文字，協助聽障朋友日常溝通，並能監聽環境，在危險情況時發出提示警訊。