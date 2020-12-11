系微宣布 支援首款高通第二代5G處理器筆電

BIOS大廠系微（6231）今（11）日宣布，宏碁（2353）最新推出的Acer Spin 7筆電採用系微的韌體解決方案與專業工程服務，該款筆電是全球第一款搭載高通Snapdragon 8cx第二代5G運算平台的筆電。

宏碁充分運用系微平台設計、開發與整合的專業技能，以及Snapdragon 8cx第一代筆電開發的經驗，成功將全新Acer Spin 7產品推向市場。系微表示，該公司提供多項關鍵功能支援，包括完整的Setup Utility、POST過程中的快速鍵服務、為週邊裝置提供彈性的初始化程序、為外部零組件之間的溝通提供客製化BIOS介面，以及協助ARM平台導入傳統x86生產製造流程等。

Acer Spin 7可翻轉筆電採用360度軸承設計，搭配 Wacom AES 1.0技術的觸控筆並具備29小時長效電池續航力，以及支援高速的5G連網能力，提供絕佳的生產力、極致的便攜性及卓越的連線能力，滿足今日隨處辦公的生活型態。

系微總經理莊鈴文表示，具有5G網路支援的高通Snapdragon 8cx 第二代處理器與全球新興的5G服務相結合，會是系微的新機會，讓我們可以幫助我們的客戶開發創新的超便攜式系統平台，以滿足當今工作者對性能和連接性的強烈需求。他指出，系微能為基於ARM平台開發的筆電提供技術解決方案和服務支援，協助企業及時將創新的5G電腦產品推向市場。