精測智動化事業處榮獲2020年「科技管理獎」

晶圓檢測大廠精測（6510）智動化事業處榮獲中華民國科技管理學會頒發「科技管理獎」企業類唯一獲獎團隊。中華精測林國豐董事長、總經理黃水可、智動化事業處團隊領導人黎進財處長今日受邀出席中華民國科技管理學會30週年年度大會暨科技管理獎頒獎典禮。

黃水可透露，精測智能事業處，目前已開始承接許多智動化改造案，預料在業績逐步發酵，明年第2季有可能獨立成立分公司，但相關作業將待董事會討論後公布。

中華民國科技管理學會成立30年來積極推動科技管理知識與實務應用之提升，歷屆輪流在全台19所大學、機構辦理研討會及大會，除匯集各界經驗慧，深化科技管理效能，並頒發「科技管理獎」表揚各領域傑出人士。

今年由國立交通大學承辦，以「智科技管理三十年:回顧與展望為主題」，會中表揚在科技管理專業領域具有卓著績效之個人及團隊，其中企業團隊類獎項由中華精測智動化事業處團隊獲得該項殊榮。

林國豐表示，精測的完整智慧化生態體系，具備由「智慧設計」、「智慧製造」並延伸至「智慧環保」的高度虛實整合能力，並已實際落地於日常生產作業，滿足5G、AI及HPC等高階晶片應用；此外，做為全球半導體測試介面領導廠商，中華精測也開始將此能量向外拓展，期許與更多中小企業共同導入智慧製造，增加產業競爭力並有效提升環境保護成效。

黃水可表示，自2016年起，精測即因應工業4.0浪潮，思考以自身能力，著手建立自有人工智慧團隊，打造完整的智慧化生態體系，耗時近五年由零開始，投入五大領域基礎之建置與人員專業能力養成，最終達成智慧製造建構所需的五大「智動化」解決方案，包含：「設計智慧化」、「感測器智慧化」、「設備智動化」、「物流智動化」與「管理平臺視覺化」，可無縫銜接各種應用系統，如：企業資源(ERP)、智慧排程(APS)、製造執行(MES)、品質、人力資源、廠務管理系統，完成智慧工廠之實踐，以提升中華精測整體的產能、效率與良率。

科技管理獎評審委員團陣容強大，包括現任科技管理學會理事長羅達賢、工研院前董事長史欽泰、國科會前主委魏哲和、中華大學校長劉維琪等各界科技管理專家學者，透過參訪眾參賽之企業團隊，給予評比，在此次年會之大會專刊中刊載出中華精測獲獎的綜合評語如下:

精測這次獲獎，主要運用人工智慧、物聯網 、邊緣計算、自動化搬運(AGV)及自動生產系統達成工業4.0的目標，研發技術目前可應用於高階產品，例如：5G產品、人工智慧晶片，並達成高針腳數、高溫、高壓的三大挑戰，目前一個拇指大小的晶片上測試共有45,000多個針腳數，並可承受高溫、高壓的高階技術。

精測智動化團隊，致力提高生產的精度、良率以及效率，善盡企業責任，同時降低生產成本，研發技術不但可達成智慧製造，並且有智慧環保的效益。環保技術目前已獲得PCB大廠的驗證，並預備成立衍生公司，擴大技術的應用對象。