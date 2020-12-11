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獨／顧立雄、王美花昨仰德大道交通事故 他們為何去那？

AI Hub幫助企業找出AI應用標的！經濟部工業局AI推手培訓營助攻產業數位轉型

文 / 財團法人資訊工業策進會 提供

利用AI人工智慧模仿銷售人員行為，精簡人力成本，該怎麼做最好？實體倉庫空間有限，如何運用雲端庫存儲位控管，做到不缺貨，同時降低營運成本？傳統產業老師傅漸漸退休，技術出現斷層，如何利用數位科技傳承珍貴技藝？

資策會AI HUB平台協助產業接軌AI再攀高峰
近年來，人工智慧快速發展，商機無限，為了幫助企業找出AI應用標的，強化台灣智慧化應用的轉型動能，資策會AI HUB平台日前推出「AI推手培訓」及「AI HUB小聚」交流兩階段活動，邀請製造、零售等產業先進共聚一堂，深入掌握AI HUB服務平台及輔導資源，從產業AI應用案例當中汲取經驗、觸發靈感，在活動現場合作共創AI在智慧製造、智慧零售的創新產業情境。

圖／聯合線上 提供
圖／聯合線上 提供

AI推手培訓營共創交流產出的解方
其中，「AI推手培訓」透過案例交流分享，協助企業AI應用者掌握輔導機制、了解如何透過資源挹注、供需媒合，達到跨產業、跨企業合作AI應用的目標。「AI HUB小聚交流」則著重在AI技術應用面的共創，針對製造業、零售業面臨的應用問題，邀請各領域專家提供解決方案，共創產業特色應用情境，帶動AI應用落地，產業整體升級。資策會蕭淑玲組長指出，今年透過近30場次AI推手培訓及AI HUB小聚活動，累計700人次出席各產業與主題系列共創，釐清AI可以拿來做什麼用?怎麼用?，並產出產線 AOI 檢測專案、智能維修機器人、智能機器人(導購、客服、行銷)、智能雲倉助手等企業AI轉型策略及企業AI先導專案規劃，並培訓企業推手、顧問推手、師資三類AI推手。

圖／財團法人資訊工業策進會 提供
圖／財團法人資訊工業策進會 提供

集結各界能量促進AI跨界共創
為有效解決產業痛點，並協助產業數位轉型升級，經濟部工業局「AI智慧應用服務發展環境推動計畫」，委託資策會建構AI HUB平台，輔導製藥、工安等十大公協會成立產業推動工作小組(SIG)，同時輔導300家以上業者有計畫地步向數位轉型。資策會蕭淑玲組長指出，「未來希望能進一步集結各界能量，促進AI跨界共創，提供擘劃行業AI發展藍圖，促成標竿企業引領AI創新，創造典範AI應用加速擴散，輔導中小企業AI導入應用，協助AI新創持續成長茁壯等服務。」

AI HUB官方網站：https://aihub.org.tw/

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