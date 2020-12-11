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亞太電信深耕環境物聯網 助嘉義市抗空污見效

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

榮獲今年全台最幸福城市殊榮的嘉義市自2018年起，攜手亞太電信（3682）於市內布建250處微型空氣品質感測器，打造出全台密度第一的「空氣品質感測物聯網」，透過精準管理，並進一步找出污染源，再進行稽查或環境執法，近年來已見到明顯的抗空污成效。

嘉義市政府今年在物聯網智慧科技應用再升級，因地制宜細分12大區域精準管理，標定污染潛勢熱區，便於迅速擬定改善對策，主動出擊強化防治，讓市民呼吸到更清淨的空氣。根據嘉義市環境保護局統計顯示，今年1月至11月，PM 2.5感測濃度較去年同期大降20.4%，此外，今年也應用感測物聯網進行環境執法7件，顯見運用環境物聯網對抗空污策略奏效。

邁入5G新世代後，大力拓展智慧生活版圖的亞太電信，現已協助台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市及台南市等9縣市建置智慧空品感測物聯網，藉由自行開發的Smart Air智慧稽查輔助系統，接收微型空品感測器上傳資料，內建自動化統計分析工具，透過人工智慧技術，即時找出污染排放潛勢熱區，整合環境物聯網，執行空品即時監測、大數據分析，提高輔助稽查及空汙染管制能力。

嘉義市政府環境保護局表示，全市布建的250處微型空品感測器，今年委由第三方公正單位查核，感測器資料數據上傳完整度高達99%、數據精準滿意度達92%。今年擴大環境物聯網應用，將全市250處微型空品感測器細分成12群，採取分區精準管理，全天候監測找出污染熱區、時段，迅速針對污染來源擬定改善對策，主動出擊強化防治，如針對交通熱點加強路邊車輛攔檢、宣導車輛不怠速、重點路段揚塵洗掃、輔導餐飲業者加裝油煙污染防制設備、加強工廠夜間不定期稽查等，因地制宜精準管理，有效降低空污，守護市民健康。

物聯網 感測器 空污 亞太電信

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