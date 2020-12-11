圓展總座許起裕：明年營運將有二位數成長

圓展科技（3669）今（11）日召開法人說明會，圓展科技總經理許起裕指出，明年營運將有二位數成長，訂單能見度看到明年2至3月，春節前訂單仍然強勁。

由於全球疫情影響，協助人們居家工作、遠距教學及混合教室的產品需求強烈，雲端視訊會議攝影機、實物攝影機、PTZ自動追蹤攝影機及平板/筆電充電車等產品，下半年出貨暢旺，締造今年營收創新高，前11個月累計營收年成長91%達37.24億元。由於產品組合優化，前三季毛利率提昇至53%；因疫情影響，行銷費用減少，急單空運費增加，稅後純益達5.46億元。

許起裕表示，今年是我們迄今表現最好的一年，實現增進人類的溝通性和學習性，並做為一個對社會有貢獻的企業，圓展視訊會議及簡報教學產品隨時協助人們安全、親和的溝通與學習，順應新生活型態，提供深植您心的服務。

明年的經營重點，聚焦核心影音技術，整合ABC（AI, Big Data, Cloud/Edge Computing）技術於產品開發應用。持續投資MIS、數位轉型、自動化與供應鏈管理，縮短供需時程。擴展策略合作，形成產業生態鏈，強化競爭優勢。永續經營，推動ESG（環境永續、社會責任與公司治理）執行計劃。

圓展第3季合併營收16.85億元，較上季增加165%，年成長198%；合併毛利率為54%，較上季增加2個百分點，年成長4個百分點；合併營業淨利5.73億元，稅後純益4.69億元，每股純益5.04元。

圓展創立於2008年，致力於視訊會議與簡報教育產品創新，屢獲國內外大獎肯定，為客戶提供智慧化、直覺式及永續發展的互動協作新體驗。