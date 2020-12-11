快訊

日職／陳冠宇不捨但決定離隊 確定要投入中職選秀

輝瑞疫苗國外施打6死 莊人祥：應為不良事件會持續監測

真好玩11月營收月減0.3% 推新作力拚回溫

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

興櫃遊戲業者真好玩（8491）昨（10）公布11月合併營收達7,274萬元，月減0.3%、年減12.8%。真好玩表示，旗下最新3D武俠手遊《九州幻想M》在上月25日上線、僅貢獻6天營收，因此11月整體營收表現與上月相去不遠；該款遊戲將在明年第一季搶攻韓國市場，預期將是明年上半年的重要營運動能。

《九州幻想M》為《那一劍江湖》遊戲開發商旗下最新作品，採用Unity Engine 4打造全3D視角，上月剛推出就搶占Google Play與APP Store雙平台下載排行第二名，並在Google Play營收排行前17名與APP Store營收排行前15名，預期12月能帶動真好玩業績回溫。真好玩也表示，目前持續準備韓國上市的相關工作，預計將於明年1月正式搶攻韓國遊戲市場。

此外，真好玩也在日前推出美式動畫冒險卡牌RPG新作《極戰英雄》小型菁英測試，真好玩表示，目前玩家反應不錯，遊戲仍持續調整內容中，預計將於明年調整完善後在台港澳市場發行，持續增添營收柴火。

營收 韓國

延伸閱讀

日韓美食／三元花園：原味韓食 一個一個走上餐桌

今年更多人用Google搜尋「為什麼？」台灣熱門關鍵字曝光

Google執行長再次發信致歉 但遭開除的人工智慧專家不領情

違反隱私規定！ 法國當局開鍘Google、亞馬遜

相關新聞

「被低估的龍頭股」外資首評臻鼎 目標價152元

瑞信證券報告指出，全球電動車、基地台及資料中心快速發展，將帶動異質整合需求自2021年爆發，高階PCB如IC載板、HDI...

蘋果首波砍單到！外資示警台積短線恐「漲不動」

蘋果首波砍單正式啟動！里昂證券最新報告表示，由於上游拉貨過度積極，iPhone 12已出現首波砍單，首當其衝是晶圓代工大...

台灣最有價值的品牌！趨勢科技老總：打國際賽，就要選擇最嚴酷的戰場

說到台灣登上國際的品牌，你會想到誰？可能是華碩、宏碁或是巨大、美利達這些硬體業者，但今年「台灣最佳國際品牌調查」中，由資訊安全廠商趨勢科技拔得頭籌，成為台灣最有價值的國際品牌，趨勢科技做對了什麼？而這項調查又預告什麼樣的產業趨勢？

晶圓代工景氣好到讓人無法想像！？半導體景氣反轉可從這3個跡象看出

近來半導體股熱鬧滾滾，台積電、聯電、世界先進等股價陸續創高，(12/9)掛牌興櫃的力積電也拉出大漲行情，市值還一度超越世界先進。晶圓代工產能嚴重供不應求，市場對明年晶圓繼續調漲的預期提高，也對明年半導體景氣相當樂觀，帶動台股再度突破萬四的新高點。

6.7強震 竹科未傳重大災情

宜蘭外海昨（10）日晚間9時19分許發生芮氏規模6.7地震，地震深度76.8公里，全台有感。新竹科學園區管理局局長王永壯...

台積電全面綠能 何麗梅：挑戰大

因應全球氣候變遷已是企業當前迫切課題，台積電資深副總、企業社會責任（ＣＳＲ）委員會主席何麗梅昨表示，為推動綠能，台積電宣...

台積電擴大採用綠能 訂多項KPI

台積電資深副總經理何麗梅昨（10）日表示，因應氣候變遷，台積電在能源應用上設定多項KPI，包括2030年在台灣生產晶圓（...

聯發科明年營運表現看好

今年是5G元年，聯發科衝出亮眼好成績，明年營收持續看增，公司預期到2023年時，5G手機滲透率將會超過五成，是大展身手的...

聯發科年營收目標 提前達陣

聯發科昨（10）日公布11月合併營收335.38億元，為歷史次高；前11月合併營收逾2,897億元，年增近三成。新台幣近...

iPhone 12 mini銷售 牽動和碩後市

iPhone 12系列在全球持續熱銷，高階機款12 Pro、12 Pro Max買氣暢旺，市場普遍看好新機動能將延續至明...

和碩本季業績 看增三成

和碩集團相關企業11月營收報喜，和碩受惠新iPhone與微軟新Xbox遊戲機強力拉貨，昨（10）日公布11月合併營收1,...

鴻海攜供應鏈 強化ESG

鴻海近期股價上漲讓股民很開心，鴻海董事長劉揚偉昨（10）日表示，他跟大家一樣開心，股價上漲除了和整個大趨勢有關，也是大家...

熱門新聞

蘋果首波砍單到！外資示警台積短線恐「漲不動」

財政部出招打炒房 蘇建榮：最快明年修房屋稅條例

打炒房最後王牌 政府擬限私法人買房

想進行白內障手術 先看看你的保險夠支付多少帳單費用

貨櫃三雄營收旺 熱到明年

聯徵中心Q3房貸統計出爐 房仲：難怪央行出手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。