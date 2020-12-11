真好玩11月營收月減0.3% 推新作力拚回溫

興櫃遊戲業者真好玩（8491）昨（10）公布11月合併營收達7,274萬元，月減0.3%、年減12.8%。真好玩表示，旗下最新3D武俠手遊《九州幻想M》在上月25日上線、僅貢獻6天營收，因此11月整體營收表現與上月相去不遠；該款遊戲將在明年第一季搶攻韓國市場，預期將是明年上半年的重要營運動能。

《九州幻想M》為《那一劍江湖》遊戲開發商旗下最新作品，採用Unity Engine 4打造全3D視角，上月剛推出就搶占Google Play與APP Store雙平台下載排行第二名，並在Google Play營收排行前17名與APP Store營收排行前15名，預期12月能帶動真好玩業績回溫。真好玩也表示，目前持續準備韓國上市的相關工作，預計將於明年1月正式搶攻韓國遊戲市場。

此外，真好玩也在日前推出美式動畫冒險卡牌RPG新作《極戰英雄》小型菁英測試，真好玩表示，目前玩家反應不錯，遊戲仍持續調整內容中，預計將於明年調整完善後在台港澳市場發行，持續增添營收柴火。