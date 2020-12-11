聯發科「智在家鄉」競賽 參賽隊伍數創新高

聯發科（2454）舉辦第三屆「智在家鄉」數位社會創新競賽，於今（11）日公布獲獎名單，並舉辦頒獎典禮，包含首獎1隊、優等獎3隊及特別獎6隊，從418組參賽隊伍中脫穎而出，首獎獨得獎金一百萬元。

聯發科董事長蔡明介表示，在全球新冠肺炎陰影下，智在家鄉賽事不但如期完成，參賽團隊數量還創下新高，民眾不畏疫情踴躍參與，更令人感動。

蔡明介指出，2020年是動盪變化的一年，大自然給人類出了難題，人類也因此發揮韌性，激盪出更巨大的創意來回應挑戰。不論是全球性的問題，或家鄉身邊的痛點，只要保持信心，一定可以找到翻轉的出口。

這次的評審長吳靜吉說，本屆有更多的地方夥伴參與決賽簡報，包括在地的協會組織、業者、甚至公部門代表等，參賽團隊與在地的連結越來越緊密，展現台灣人獨特的科技運用場景，這種「接地氣」的特質，正是智在家鄉賽事最可貴的地方。