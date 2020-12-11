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宏碁揮軍非洲 南非市占穩定成長

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

品牌宏碁（2353）近期在2020-2021 非洲標誌品牌大賞（Ask Afrika Icon Brand）獲頒大獎，宏碁表示，2020-2021 Ask Afrika Icon Brand於南非調查橫跨238種產品類別、針對3萬多名消費者進行探訪，包含整體顧客滿意度、顧客服務、品牌友好感、客訴處理及信賴等，就整題服務滿意度及品牌偏好進行調查，經過多項衡量準則找出南非市場中消費者最青睞的品牌。宏碁品牌在南非市占穩定成長，旗下桌上型電腦及筆記型電腦擁有多元產品線，從輕薄到電競筆電、從創作者到一般商用桌機，皆可搭配消費者不同的使用需求，其完善的售後服務也穩固品牌與顧客關係、延續消費者的品牌忠誠度。

宏碁品牌在南非電腦市場廣受消費者喜愛、市占率逐漸增長，在桌上型電腦及筆記型電腦領域中，唯一獲頒2020-2021 Ask Afrika Icon Brand獎項；Ask Afrika Icon Brand是南非重要的市調指標，自2010年以來追蹤消費者對於各產業品牌及產品忠誠度的調查，宏碁品牌亦在2020-2021年電腦產業中脫穎而出，榮獲南非消費者的肯定。

南非 宏碁 電競筆電

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