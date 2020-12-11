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「被低估的龍頭股」外資首評臻鼎 目標價152元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
臻鼎董事長沈慶芳。報系資料照
臻鼎董事長沈慶芳。報系資料照

瑞信證券報告指出，全球電動車、基地台及資料中心快速發展，將帶動異質整合需求自2021年爆發，高階PCB如IC載板、HDI板、軟板及類載板等市場成長可期，有利掌握一站式服務的PCB大廠，首次評等全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）給予「優於大盤」評級，目標價152元；另瑞信同步初評臻鼎子公司鵬鼎（Avary），但僅給「中立」評級，目標價為人民幣60元。

瑞信表示，受惠科技新應用發展，PCB產業在過去十年出現重大趨勢，掌握一站式服務的利基型供應商有最大成長，代表性如臻鼎、欣興（3037）在全球前十大PCB供應商的份額表現明顯領先。隨著科技技術更精進並有更高發展門檻，「大者恆大」將更為顯著。

瑞信預測，全球PCB市場受益於電動車、5G建設及資料中心發展，2019-2024年複合成長率上看5.1%。個別來說，無線基建擁有最大成長性，同期相關PCB複合成長率達到8%，次為資料中心及伺服器複合成長6.4%。

瑞信指出，PCB類型來說，上述最有成長性是HDI板，同期複合成長率可達6.5%，此外，IC載板預期也有6.5%成長性，都比全球PCB市場擴張更快速。

瑞信分析，HDI板一半以上的需求來自手機，但近年也廣泛應用到非手機領域，因此成長飛快，而在科技技術演進中，還值得留意有愈來愈多的chiplet設計需求，進一步形塑有利一站式服務PCB廠的營運環境。龍頭大廠臻鼎就掌握相關的優勢，過去臻鼎在SLP、FPC發展相當成功，份額雙雙名列世界第一，整體成長性也優於PCB市場。

臻鼎近年透過併購抓住高階PCB商機，2016-2019年與全球第一大HDI板供應商份額差距不斷縮小，更令瑞信看好潛能。瑞信表示，未來數年HDI於非手機應用的滲透提升，以及主要PCB廠都朝IC載板轉型，臻鼎於HDI市場的份額可望再提高，在此同時，整併先豐帶動集團擴大受惠車用及伺服器成長，也是重要推力。

瑞信認為，臻鼎未來獲利結構將比現在均衡，擁有多個成長引擎，對照目前本益比才10倍，評價明顯低估。其對臻鼎今、明、後年每股純益（EPS）預測達9元、11.6元、13.5元。

此外，瑞信還看好，臻鼎整併效益擴大，未來在車用、資料中心／伺服器、及基地台PCB三大市場都拿到份額第一，擁有大幅領先同業的毛利率表現，則明年獲利可望較其基本預測高出81%，EPS挑戰21元，樂觀情境目標價上看180元。

PCB 瑞信證券 臻鼎

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