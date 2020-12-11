研華攜手越南VinGroup 開發智慧電動巴士管理系統

研華（2395）越南子公司 Advantech Vietnam Technology Co., Ltd. 與越南最大集團VinGroup旗下專責智慧電動巴士的 VinBus Ecology Transport Services Limited Liability Company（VinBus）於12月9日舉辦策略性合作簽約儀式，發表雙方將共同發展智慧電動巴士管理系統。未來，VinBus智慧電動巴士將成為越南首款搭載AIoT技術的大眾交通運輸工具，致力於提升乘客安全性、便利性及舒適性。

根據協議，研華越南子公司將與VinBus共同推動並相互支援此智慧電動巴士管理系統，包含車隊管理、候車管理、路線管理、乘客訊息管理、ADAS行車安全系統、駕駛行為管理、電動車電池管理、乘客Wi-Fi連網服務等；此外，上述所有功能皆基於研華TREK智慧巴士解決方案，包含車載電腦運算平台、AI智能影像ADAS系統、工業網通系統，及影像推播與顯示系統。

所有安裝研華TREK智慧巴士解決方案的VinBus電動巴士，不僅可為乘客提供更環保、更安全、高效率且舒適的大眾運輸體驗，藉由具AI功能的TREK eBus系列，亦可利用 AI影像辨識，進行即時駕駛員行為管理，從而實現相關智能行車安全，如車輛盲點偵測、超速、緊急煞車、駕駛員分心駕駛、使用手機等注意力分散之警報，進而確保乘客獲得最高等級的安全保障。此外，TREK車載影像推播與顯示系統，亦可讓乘客在途中掌握必要行車資訊與娛樂放鬆效果。

VinBus副總經理Nguyen Van Thanh表示，VinBus在評估合作夥伴時，將品質與效率作為首要考量條件；研華不僅為全球工業物聯網與車聯網領導業者，作為全球工業電腦與車用電腦領導廠商並擁有近40年的豐富產業與運營經驗，VinBus確信與研華合作，將可為VinBus在智慧電動巴士管理系統的運作，提供全方面的解決方案。

研華越南子公司總經理Do Duc Hau表示，此次與VinBus簽約不僅確認雙方策略性的長期合作承諾，更將發揮彼此於品牌、信譽、產品、解決方案的綜效。研華有信心，藉由研華的多樣且專業的物聯網解決方案，將可有效協助VinBus智慧電動巴士管理系統發展，進而提供越南乘客安全且舒適的體驗。

研華與VinBus專案，將從河內開始導入第一階段的智慧電動巴士，未來也將於全越南導入此應用方案。此外，該案也為全東南亞首個完整導入之智慧電動巴士應用典範，預計不久將來也將此應用複製至全亞洲乃至全世界。