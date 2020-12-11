IDC：估2021年台灣PC市場將衰退6.8%

IDC發布最新報告，2020年第三季臺灣PC（包含桌上型/筆記型電腦/工作站）市場量共69.1萬台，年對年為持平表現。

IDC市場分析師劉伊菡表示，2020年臺灣PC市場在經歷上半年，因疫情而激增的異地工作與遠距教學需求後，第三季受惠於三倍券對消費市場的刺激維持旺季表現，家用市場無論是筆電或是桌機，都仍維持在低於3%的年成長。而商用市場則無法達到與去年同期，因作業系統汰換所產生的換機潮需求，年對年小幅下滑2.4%。」

2020年PC市場前三季出貨量，筆記型電腦的年對年成長高達13.3%，桌上型電腦也維持2.3%的年成長率。但隨著第四季商用市場採購力道漸趨保守，家用市場的需求也逐步趨緩，IDC預估第四季將年減5.3%，但全年年成長率仍維持4.3%。

展望2021年，預期疫情趨緩，但經濟復甦狀況仍待後續觀察的情況下，不論企業或個人的都不再有今年對PC裝置的高度建置需求，IDC預估2021臺灣PC市場年對年將下滑6.8%。