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台灣今年智慧手機出貨量540萬支 IDC估明年成長7.9%

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

根據IDC最新報告統計，台灣第3季智慧手機出貨量138萬支，年減18%，預估今年出貨量540萬支，年減16.3%；明年預期整體市場將可望從疫情中持續復甦，加上陸系品牌將更積極布局，預估全年出貨將成長7.9%至583萬支。

根據IDC最新報告，雖然新冠肺炎影響消費的狀況逐漸減輕，且預期5G在7月商用開台後更有望減緩下跌幅度，但因5G智慧手機價格及資費仍相對處於高點，消費者對5G手機換機的必要性抱持觀望的態度，加上蘋果延遲新機出貨至第4季，連帶影響第3季出貨。

疫情後的經濟衝擊雖然趨緩，但5G商用開台在短期內仍難以刺激消費者的換機需求，預計將持續影響第4季的出貨狀況。IDC 助理分析師江靖婷表示，「預期今年第4季消費者仍傾向延緩換機時間，因蘋果集中第4季出貨新機，預期將有助減緩第4季年對年下滑幅度，預計第4季年對年成長約達10.0%，全年則下滑16.3%至540萬支」。

江靖婷說，「展望明年，預期整體市場將有望從疫情中持續復甦，陸系品牌相對2020年將更積極布局， 全年出貨將成長7.9%至583萬支」。

IDC研究副總監嚴蘭欣認為，「新冠肺炎疫情造成今年全球終端運算裝置市場供需大亂，從年初的供應鏈停擺，到第2季歐、美、亞洲等市場因相繼封城，商業活動緊縮、之後又因疫情導致在家工作與遠端教育的需求大幅提升」。

嚴蘭欣表示，「台灣雖然疫情控制得當，但同樣受到高度全球商業連動性與供應鏈調配，不論在消費心態與企業採購氛圍上同樣被疫情左右與影響。加上台灣在個人裝置端已屬於成熟型市場，年成長幅度本就趨緩，此波疫情反倒推升出一波PC換機潮，其中又以筆記型電腦的表現最為突出」。

觀察明年，除智慧型手機在5G電信市場可望有換約、換機等話題刺激發酵，在今年的大幅衰退後，明年將呈現成長態勢。

疫情 智慧手機

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