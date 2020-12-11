蘋果首波砍單到！外資示警台積短線恐「漲不動」

蘋果首波砍單正式啟動！里昂證券最新報告表示，由於上游拉貨過度積極，iPhone 12已出現首波砍單，首當其衝是晶圓代工大廠台積電（2330）明年首季5奈米產能利用率恐下滑到八成，第2季還會低於八成，雖對台積電明年每股純益（EPS）僅有1%影響，但短線股價可能「漲不太動」，並呼籲市場留意衝擊擴大。

里昂報告對台積電重申「買進」評級，目標價600元。雖對權王長線看好，但里昂認為，在短期庫存調整雜音化為具體，且後續可能有愈多機構示警，到明年庫存正式調整完畢，台積電要像之前大漲一波變得更具挑戰。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝表示，根據調查，iPhone 12的首波砍單已經開始並對上游供應鏈帶來主要衝擊，一大因素與上游過度積極拉貨有關，下游供應鏈對今年新機備貨量約7,000-7,500萬支，貼近市場銷售，但上游以台積電為例，今年供給iPhone 12及新款iPad的A14晶片產量高達1億至1.1億顆。

侯明孝指出，蘋果首波砍單展開後，可能延續到明年上半年，呼應市場擔憂明年庫存調整風險。由於蘋果晶片採用台積電5奈米，其推測台積電在第4季5奈米產能利用率達滿載後，將於明年首季降至八成，第2季再降到八成以下。

不過，台積電實際產能狀況會不會那麼差，還視新產能擴張及非蘋客戶需求的導入速度，里昂目前預估，台積電在5奈米訂單進行調整，明年第1季營收仍有機會持平第4季，第2季才有較大幅度衰退，甚至會釋出低於市場預測的展望。

侯明孝表示，非蘋手機中，值得同步留意小米、OPPO近期也啟動砍單，預估第4季和明年首季分別砍單10%-15%。且令人擔心是，即使訂單調整，明年中國非華為的手機OEM供應鏈仍預期有三到七成的成長，即對拉貨動能相當積極，透露實際砍單幅度可能再擴大。

里昂整體評估，台積電明年EPS受庫存調整衝擊，可能較預期減少1%，從22元降至21元。不過因蘋果減少的先進產能有望逐步於明年下半年至2022年完全填補，無礙台積電長多，另建議市場關注砍單衝擊會否擴大，進而對其他供應鏈也產生負面影響。