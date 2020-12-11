日系外資首評喊買中美晶 目標價240元
日系外資看好中美晶（5483）太陽能事業可望轉虧為盈、半導體矽晶圓展望佳、加上新投資發揮效益，首度將中美晶納入追蹤個股，給予買進評等，目標價240元；中美晶今(11)日開高走低，股價翻黑。
日系外資指出，中美晶太陽能事業在原物料價格下滑下，可望在明年損益兩平，2022~2023年出現獲利，擺脫2017~2019年太陽能事業虧損的情況。
日系外資表示，中美晶在矽晶圓事業部分，2011年來持續獲利，預估矽晶圓事業市值今年將提高至100~110億美元，較2017~2019年的60億美元大幅提高。
日系外資首評中美晶，給予買進評等，目標價240元；中美晶今日以171元開出，上漲3元，盤中翻黑，一度下滑至163元，盤中跌幅2.67%。
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