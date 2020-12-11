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國家警報又響！ 02:15規模5.6地震 最大震度宜蘭4級

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6.7強震 竹科未傳重大災情

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹報導

宜蘭外海昨（10）日晚間9時19分許發生芮氏規模6.7地震，地震深度76.8公里，全台有感。新竹科學園區管理局局長王永壯表示，經詢問後，轄下六個園區回報運作正常，僅部份位於龍潭園區的廠區有做預防性人員疏散作業。

至截稿前，台積電、聯電、友達、群創等指標科技廠均無重大災情傳出。廠區分布在桃園龍潭、新竹園區及中科的友達表示，經盤點各廠區，目前廠務系統正常運作，無影響。

群創工廠分布在苗栗的竹南園區，及南科二個園區，是相對距離震央較遠的工廠。群創昨晚表示，因機台都有地震防護，營運正常不受地震影響。

根據中央氣象局發布的訊息，昨天晚間這場地震，在宜蘭縣、桃園市、新竹縣均測得四級震度，新竹市及苗栗竹南為三級。依照半導體及面板廠等無塵室的防災規範，廠區發生規模達四級地震，就必需疏散無塵室人員，以預防有毒氣體、液體外洩事故發生。

王永壯表示，已針對龍潭園區逐一詢問友達、蘋果、台積電、合晶、艾克爾、同欣等公司，目前運作正常，電力正常，僅人員做疏散。另道路、路燈、號誌正常運作。

業界人士透露，在經歷過1999年921強震之後，國內科技廠更重視防震措施。台積電即採用超越法規的標準做好防震管理，不僅在震後全面檢視所有廠房與設施，陸續裝設阻尼器補強廠房結構，更積極採用新的設備減震與隔震技術，以降低地震可能對營運帶來的風險。

地震 台積電 群創

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6.7強震！竹科轄下園區運作正常 僅龍潭園區預防性疏散

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