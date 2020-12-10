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7-ELEVEN全球首見超級聯「萌」 X-STORE進軍台中

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
消費者只需將商品放置於自助結帳區，就能秒速結帳。記者宋健生/攝影
消費者只需將商品放置於自助結帳區，就能秒速結帳。記者宋健生/攝影

統一超商今(10)日宣布，7-ELEVEN未來商店X-STORE正式進駐台中，首家店位於中清路上、靠五權路口，與中華路夜市不遠，這也是繼台北、高雄之後，全台第四家X-STORE。

7-ELEVEN未來商店首創肖像聯名與X-STORE複合營運，將場景體驗、智能零售巧妙結合，不僅一次解鎖「OPEN！家族X Sanrio三麗鷗」聯名肖像，更可體驗新式智能標籤(RFID)、高速5G網路結合AR肖像互動等未來智能科技。

台中X-STORE營業面積81.2坪，全店設置有46個座位區，以「複合體驗區」與「自助體驗區」雙區規劃。

門市內外觀以「OPEN！家族X Sanrio三麗鷗」聯名肖像為主題，更是首家粉紅色系的X-STORE，商品結構複合超商、冷凍鮮物、生活雜貨、3C、CITY系列飲品、烘焙、博客來、生啤酒等八大業態。

以消費者體驗為考量，台中X-STORE入店模式多元化，智能入店閘門新增手動輸入手機號碼，也可透過使用綁定OPEN POINT會員的icash 2.0或聯名卡、手機出示OPEN POINT APP會員條碼，共3種方式入店。

如果還不是OPEN POINT會員，僅需在閘門前螢幕上輸入電話號碼，立即可以成為會員。

統一超商強調，X-STORE首度使用「新式智能標籤(RFID)」，與永豐餘投控旗下永道射頻合作，上萬件商品都貼上量身訂製的OPEN新式智能標籤，消費者只需將商品放置於自助結帳區，就能秒速結帳。

同時並可使用7種支付工具，串聯OPEN POINT會員累點功能，體驗新式智能標籤結帳模式的智能未來商店。

台中X-STORE與電信龍頭中華電信合作，以高速5G與AR技術結合打造實境體驗零售場域，透過2台85吋大尺寸螢幕，可與OPEN！Sanrio三麗鷗家族6大肖像一起踢球、跳繩，整個門市都是智能趣味遊樂場。

另外X-STORE還首創業界導入「數位3C智FUN機」，與中華電信合作販售APPLE、Samsung等知名品牌無線藍芽耳機、充電線、轉接頭、行動電源、紫外線殺菌盒等3C周邊商品，藉由「數位3C智FUN機」創造更多元延伸商機。

X-STORE自2018年率先業界推出，至今共與14家品牌企業結盟、導入超過12項智能技術與設備，不僅持續精進AI銷售預測系統，將商品標籤、活動海報電子化。而活動海報電子化已成功導入到5,900家門市，未來新開店仍持續複製擴散。

此外，7-ELEVEN獨家將智能技術帶進在地供應鏈，與在地企業共同開發適合便利商店的智能設備，耗時3年打造MIT智能冰箱，較一般冰箱減少50%用電量；全店照明設備採用LED燈，估算一年單店可省下超過1.2萬度的用電量。

台中X-STORE入店模式多元化，智能入店閘門新增手動輸入手機號碼。記者宋健生/攝影
台中X-STORE入店模式多元化，智能入店閘門新增手動輸入手機號碼。記者宋健生/攝影

統一超商

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