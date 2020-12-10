東捷資訊11月營收年增逾三成 打造供應商交期管理系統

東捷資訊（6697）11月營收年增逾三成，打造供應商交期管理系統， 強化企業供應鏈管理將帶旺營收。

東捷資訊今（10）日公告11月營收8,485萬元，月增8.5 %、年增30.4%，呈現年、月增同步成長趨勢。隨著後疫情時代產業復甦驅動數位轉型需求，在年初暫緩的企業體質重整、軟硬體系統升級或導入需求湧現。

據KPMG「2020臺灣CEO前瞻大調查」指出，供應鏈風險是全球和臺灣CEO認定的前五大企業風險之一，有78%台灣CEO更認為疫情後需再調整供應鏈策略。

東捷資訊表示，今年以來因為疫情造成的供應鏈斷鏈危機，讓許多企業開始重視供應商管理與預警，希望早一步掌握資訊避免生產停滯。過往企業採購與供應商之間皆以E-mail、電話等方式溝通，採購單位須耗費大量人力登打交貨單或發票等資訊。

此外，因溝通方式缺乏即時回饋，往往交貨逾期或時間逼近才發現狀況，使得製程延宕；不僅難以掌握供貨動態，人工處理方式也易產生疏漏，使得交期管理一直是採購單位的痛點。

針對客戶需求，東捷資訊強調，打造符合各產業、領域共通需求的「供應商交期管理系統（DMS）」，為企業採購端與供應商建立協同合作平台，系統配有可視化智慧看板、交貨預警並可連結通訊軟體發送訊息，助採購即時控管物料供應狀態，透過對物料交期掌握提升生產效率，實現從下訂單後到供貨期間，供應商狀況即時呈現，確保物料供貨無虞。

藉由數位化資訊整合，時時掌握物料狀況，以利對供應鏈做出最即時的因應，給予生產線做最有效率的運作。這套由東捷資訊打造的系統，可與企業現行採用的SAP ERP與東捷資訊自行研發的WMS倉儲管理系統無縫接軌，提供進一步的數據分析，近期已協助南部製造業者導入，且接獲許多企業關注詢問，預計可成為未來重要的成長動能。

根據IDC 2021年台灣ICT市場十大趨勢預測指出，為從疫情危機中復原，數位彈性已然成為企業生存法則，多雲/混合的容器（container）平台已是後疫情時期企業進行高度變動與高度擴張運作，以及進行無縫接軌的重要選擇，推估至2023年全球將有50％的企業將應用程序部署在容器化的多雲環境，而台灣將有30%的企業進用。

東捷資訊強調，看好此波需求，除了既有的AIoT成長動能外，亦持續聚焦雲端應用發展，透過公司顧問服務為核心，結合SAP、研華等策略夥伴等服務競爭優勢，深化雲端IT基礎建設架構與雲端運算應用，積極擴大佈建軟硬體整合解決方案，提供企業邁向數位轉型策略。

法人認為，雲端商機將成為推升營運力道之一。東捷資訊藉由持續打造高毛利的系統服務，運營佈局隨企業需求回升逐漸發酵，今年營運可望有所突破。