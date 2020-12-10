快訊

臉書、IG掛了！訊息送不出去 受災戶哀號：我要瘋了

東捷資訊11月營收年增逾三成 打造供應商交期管理系統

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

東捷資訊（6697）11月營收年增逾三成，打造供應商交期管理系統， 強化企業供應鏈管理將帶旺營收。

東捷資訊今（10）日公告11月營收8,485萬元，月增8.5 %、年增30.4%，呈現年、月增同步成長趨勢。隨著後疫情時代產業復甦驅動數位轉型需求，在年初暫緩的企業體質重整、軟硬體系統升級或導入需求湧現。

據KPMG「2020臺灣CEO前瞻大調查」指出，供應鏈風險是全球和臺灣CEO認定的前五大企業風險之一，有78%台灣CEO更認為疫情後需再調整供應鏈策略。

東捷資訊表示，今年以來因為疫情造成的供應鏈斷鏈危機，讓許多企業開始重視供應商管理與預警，希望早一步掌握資訊避免生產停滯。過往企業採購與供應商之間皆以E-mail、電話等方式溝通，採購單位須耗費大量人力登打交貨單或發票等資訊。

此外，因溝通方式缺乏即時回饋，往往交貨逾期或時間逼近才發現狀況，使得製程延宕；不僅難以掌握供貨動態，人工處理方式也易產生疏漏，使得交期管理一直是採購單位的痛點。

針對客戶需求，東捷資訊強調，打造符合各產業、領域共通需求的「供應商交期管理系統（DMS）」，為企業採購端與供應商建立協同合作平台，系統配有可視化智慧看板、交貨預警並可連結通訊軟體發送訊息，助採購即時控管物料供應狀態，透過對物料交期掌握提升生產效率，實現從下訂單後到供貨期間，供應商狀況即時呈現，確保物料供貨無虞。

藉由數位化資訊整合，時時掌握物料狀況，以利對供應鏈做出最即時的因應，給予生產線做最有效率的運作。這套由東捷資訊打造的系統，可與企業現行採用的SAP ERP與東捷資訊自行研發的WMS倉儲管理系統無縫接軌，提供進一步的數據分析，近期已協助南部製造業者導入，且接獲許多企業關注詢問，預計可成為未來重要的成長動能。

根據IDC 2021年台灣ICT市場十大趨勢預測指出，為從疫情危機中復原，數位彈性已然成為企業生存法則，多雲/混合的容器（container）平台已是後疫情時期企業進行高度變動與高度擴張運作，以及進行無縫接軌的重要選擇，推估至2023年全球將有50％的企業將應用程序部署在容器化的多雲環境，而台灣將有30%的企業進用。

東捷資訊強調，看好此波需求，除了既有的AIoT成長動能外，亦持續聚焦雲端應用發展，透過公司顧問服務為核心，結合SAP、研華等策略夥伴等服務競爭優勢，深化雲端IT基礎建設架構與雲端運算應用，積極擴大佈建軟硬體整合解決方案，提供企業邁向數位轉型策略。

法人認為，雲端商機將成為推升營運力道之一。東捷資訊藉由持續打造高毛利的系統服務，運營佈局隨企業需求回升逐漸發酵，今年營運可望有所突破。

營收

延伸閱讀

盛弘11月營收3.7億元 年增42.7%

受惠數位轉型利多 互動資通營收創新高

星展林鑫川渾身台味 玩金融很數位

2021年IT領導者目標 數位轉型、資安成焦點

相關新聞

台積電「調薪20%」搶才背後 暗藏台灣薪資結構3大警訊！

「護國神山」台積電於11月宣布，自2021年起，調整員工薪酬結構，員工底薪增幅達20%，創下歷年最高調整幅度。台積電在全球搶才大作戰中開了第一槍，引發各界關注台灣薪資問題的討論。

iPhone 12給力 和碩11月營收1791.92億元、月增近三成

代工廠和碩（4938）在iPhone 12上市加持下，帶動11月營收較上月大增近三成，也順勢將今年全年營收年增幅轉正。

台積電2030年台灣生產晶圓 擬25%用再生能源

台積電（2330）資深副總何麗梅今（10）日表示，「2030年台灣生產晶圓25%用電量來自再生能源。這是我們定的積極目標...

realme本月下旬將在台推5G新品 明年手機、IOT雙軌併進

OPPO分拆的獨立公司realme除了以黑馬之姿在智慧手機市場竄出，也搶進物聯網（IOT）市場，realme台灣市場商務...

竹科企劃新書 傳承產業發展經驗

《竹科四十，為年輕人說故事》今日舉行新書發表會，書中有師生攜手創業的佳話、捍衛產業環境的故事、國際級隱形冠軍，更有分享富...

林萬興：訂單能見度5到7個月 明年營收拚雙位數成長

受惠於5G手機、5G小型基地台、WiFi 6相關產品拉貨力道強勁，台灣石英元件龍頭廠晶技（3042） 董事長林萬興今（1...

最強三劍客！USB4大一統時代來臨

USB4超級周期到來，相關概念股已經蠢蠢欲動，別忘了！

軟體吃掉全世界 台灣的軟體人才在哪裡？

日前我參加創投公會舉辦的「投資台灣高峰論壇」，台杉投資物聯網基金合夥人吳錦城談到，台灣的創投業應該更有世界觀...

鴻海響應CA100+目標 建立EPS+ESG永續營運理念

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（10）日出席「2020 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，與外界分享鴻海過去幾年來在企業...

環球晶正式同意收購德國世創　躍居營收最大矽晶圓廠

台灣矽晶圓大廠環球晶（6488）已同意以37.5億歐元（45.3億美元）收購德國同業世創（Siltronic），合併後的...

遠距應用需求強勁 廣達、仁寶年營收衝兆元

筆電市況夯，代工廠廣達、仁寶昨（9）日公布11月營運實績報佳音，廣達單月筆電出貨660萬台，創新高，營收重返千億元、達1...

三星叫陣台積 在美擴廠

三星叫陣台積，從先進製程PK、搶客戶訂單，延伸到美國製造。韓媒披露，三星於美國德州奧斯汀廠附近新買一塊140個足球場大的...

熱門新聞

打炒房動作一波波…實價登錄2.0 將揭門牌地號

政院拍板「實價登錄2.0」 預售屋納管、房價揭露至門牌

蘇貞昌勸敗三倍券：40幾萬人沒領 已領的近百億還沒用

力積電登興櫃 寫三紀錄

跟進0050換股！「小台灣50」新增長榮海、智邦等五檔

房市信用管制 給緩衝期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。