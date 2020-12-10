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竹科企劃新書 傳承產業發展經驗

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
「竹科40位，為輕人說故事」新書收納30個精彩的產業人物故事。左起竹科管理局副局長陳淑珠、產業人物雜誌主筆王麗娟、印能科技董事長洪誌宏。圖／業者提供
「竹科40位，為輕人說故事」新書收納30個精彩的產業人物故事。左起竹科管理局副局長陳淑珠、產業人物雜誌主筆王麗娟、印能科技董事長洪誌宏。圖／業者提供

竹科四十，為年輕人說故事》今日舉行新書發表會，書中有師生攜手創業的佳話、捍衛產業環境的故事、國際級隱形冠軍，更有分享富足人生奧秘的業界導師，30個人物故事為年輕人分享年少尋夢、創業、就業、追求創新，以及做過最瘋狂的事。多家績優企業也開出條件，強力徵才。

竹科成立於1980年12月15日，今年正逢40周年，書中主角驊洲運通董事長鄭日省當年在竹科開出第一張報關單，今年也歡慶40周年。剛宣布併購Sitronic，成為全球第二大矽晶圓供應商的環球晶圓及其母公司中美矽晶，是竹科最早進駐的企業之一，明年也準備歡慶40年。

企劃該本《竹科四十，為年輕人說故事》新書的產業人物主筆王麗娟表示，回想自己年少時的徬徨，當她有機會認識許多精彩的產業人物時，心中就想，如果能讓年輕人在進入產業之前，就能對產業面貌有些概念，並透過故事多認識幾位值得學習的導師，相信一定可以為年輕人增添軟實力，並讓更多人找到自己的熱情所在。

王麗娟強調，產業需要各種專業技術、法律、語言、溝通技巧等跨領域人才，她以書中主角之一，敦泰電子董事長胡正大的故事為例，1997至2001年間，台灣半導體SRAM及DRAM業者集體面對國際訴訟，還好時任台灣半導體產業協會（TSIA）秘書長的胡正大，以技術通透、英文流利、態度真誠、光明磊落的特質親上法庭，在關鍵時刻贏得法官信任，加上努力不懈與堅持，終於在三年多後打贏這兩場國際官司，捍衛了台灣半導體產業的成長環境。

今年剛從交通大學退休的吳重雨校長，一手主導「交大307實驗室」的成立，多年來他為竹科及台灣產業培養了許多優秀人才。退休後的吳重雨成為晶神醫創董事長，希望將研究十多年的癲癇與眼疾治療晶片，進一步推展至人體試驗及商業化來造福人群。他的學生，交大教授柯明道及姜信欽創辦的晶焱科技，去年員工薪資高居上市櫃半導體公司之冠，可說是從冷門科學邁向高峰的典範。

今年一舉獲得第29屆國家磐石獎、第43屆創業楷模獎、第23屆小巨人獎、第27屆中小企業創新研究獎及第7屆鄧白氏中小企業菁英獎等五項大獎的印能科技，位於竹科竹南基地，該公司以全球首創的半導體除泡技術，獲得國內外封裝、測試廠青睞，堪稱國際級隱形冠軍。

《竹科四十，為年輕人說故事》將於全國書局上架銷售，王麗娟表示，為了讓更多年輕人認識精彩的產業人物及故事，她將在《產業人物 Wa-People》YouTube頻道上，繼續介紹津津有味的產業人物故事。

「竹科40位，為輕人說故事」新書收納30個精彩的產業人物故事，10日舉行新書發表會，大竹科產學研界代表踴躍出席。記者李珣瑛／攝影
「竹科40位，為輕人說故事」新書收納30個精彩的產業人物故事，10日舉行新書發表會，大竹科產學研界代表踴躍出席。記者李珣瑛／攝影

竹科 半導體

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