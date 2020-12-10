澳台國際高價出手 夠麻吉經營權將易主

福邦證券（6026）今（10）日代表澳台國際投資公告，已經向櫃買中心送件，預計以每股75元公開收購上櫃電商夠麻吉普通股約51-55%，約投資6.78億元到7.317億元間。夠麻吉（8472）表示將在接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，並委請獨立專家表示意見，再將調查結果公告股東。

夠麻吉創辦人吳怡霖已經離開公司，目前是大股東，他表示對澳台國際的公開收購沒有什麼意見，不太願意表示是否參加收購。

夠麻吉今天上漲1元，收52.9元，以今天收盤價計算，收購溢價高達41%。11月23日起，夠麻吉股價與成交量突然暴增，從每天個位數成交張數，翻百倍到百張以上，股價從約40元左右一路拉抬到最高的54.7元，今天一度衝高到54元，最近平均維持在50-52元左右。