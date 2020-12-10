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中華電信助攻聯發科、中磊等七台廠 搶5G毫米波商機

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

台灣電信龍頭今年拿下3.5GHz頻譜及28GHz毫米波頻譜，中華電信（2412）除積極發展5G用戶及網路，同時協助台灣廠商發展5G毫米波設備，建置5G開放實驗室，已有聯發科（2454）、中磊（5388）、宏碁（2353）、宏達電（2498）、亞旭、英華達、啟碁（6285）等數家國內廠商開發的5G毫米波晶片或設備於開放實驗室進行測試。

中華電信今年6月底率先5G開台，引領台灣進入5G新時代。中華電信表示，未來物聯網、AI人工智慧、企業專網等各領域的需求，mmWave （毫米波）頻譜因具有大頻寬，可實現高速率、低延遲特性，被認為是下一波5G重要技術演進方向。

中華電信在今年初5G頻譜釋照中取得28GHz毫米波頻段的最大頻寬600MHz，並已陸續完成毫米波技術在實驗室與外場測試。實測結果驗證毫米波技術可實現5G下載峰值速率Gbps等級、單向延遲ms等級的高速率、低延遲特性。中華電信表示，毫米波頻段對AR/VR視訊直播、高畫質視訊、智慧監控等需要大量資料高速率、低延遲的5G新應用，提供了更好的發展環境。

中華電信強調，為協助國內網通廠發展5G毫米波設備，中華電信也建置5G開放實驗室（Open Lab），提供愛立信（Ericsson）及諾基亞（Nokia）兩套5G網路設備平台，協助國內廠商研發毫米波基地台與用戶終端設備之互通性開發測試（Interoperability Development Testing, IoDT），共同推動國內5G毫米波產業生態發展，目前已有聯發科、中磊、宏碁、宏達電、亞旭、英華達、啟碁等數家國內廠商開發的5G毫米波晶片或設備於開放實驗室進行測試。

中華電信研究院院長林昭陽表示，中華電信於28GHz毫米波頻段擁有連續600MHz的最大頻寬，能提供更好的5G高速率、低延遲的應用服務。除實驗室環境的建立外，近期也進一步進行5G毫米波企業專網的智慧工廠解決方案實地試驗，於工廠生產線導入AI+AGV智慧無人搬運車、AR遠端協作等應用，逐步推展5G毫米波技術於企業和垂直場域的應用。

5G 中華電信

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