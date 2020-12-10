信紘科11月營收9,586萬元 月減1.7%

信紘科（6667）今（10）日公告今年11月合併營收9,586萬元，月減1.7%，年減7.7%。累計今年前11個月合併營收11.79億元，年增1.7%。

信紘科表示，今年營運較去年成長，受惠於主要客戶對於拆移機工程服務與設備裝機需求增加，整體營收呈穩健成長態勢，在產品組合改變與基期不同情形下，有助於精進公司整體毛利率與獲利表現。

受惠於後疫情加速居家辦公、5G發展等遠距商機，帶動主要國際半導體大廠加大資本支出的投入，信紘科得以同步受惠。首先，高科技產業製程的廠務供應系統整合、製程機能水等設備，與工程服務保持穩健成長的銷售表現；另一方面，拆移機工程服務伴隨擴建廠需求而增加，業務服務範疇從化學拆移機橫向拓展至氣體拆移機工程，推升拆移機工程服務收入占比增加。