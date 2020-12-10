瑞昱不評論砍單傳聞 力拚明年持續成長
市場消息傳出，IC設計廠商瑞昱（2379）的音訊轉換晶片，因為晶圓供應不足而遭客戶砍單，該公司今（10）日不予評論，強調目前晶圓供應出現瓶頸，是業界普遍現象，但瑞昱對明年還是估計仍持續成長。
瑞昱第3季營收與獲利雙創歷史新高，每股純益4.91元也刷新紀錄，前三季每股純益為12.1元。
近期晶圓代工產能供應吃緊，市場傳出瑞昱的音訊轉換晶片，因為產能不足而被客戶砍單。不過瑞昱指出，目前業界普遍面臨晶圓產能緊張的情況，但代工產能大部分都是在前一年就談好，如果是以前，這時明年產能應早已敲定，在現在的情況下，關於明年的晶圓產能，其實該公司也已與合作夥伴談得差不多。
瑞昱強調，該公司的年度計畫會全盤考量供需，不會只做半套，明年的計畫已陸續規畫完畢。對於明年的營運展望，估計會持續成長，依照自己的步伐前進，至於對個別的消息則不評論。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言