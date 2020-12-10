瑞昱不評論砍單傳聞 力拚明年持續成長

市場消息傳出，IC設計廠商瑞昱（2379）的音訊轉換晶片，因為晶圓供應不足而遭客戶砍單，該公司今（10）日不予評論，強調目前晶圓供應出現瓶頸，是業界普遍現象，但瑞昱對明年還是估計仍持續成長。

瑞昱第3季營收與獲利雙創歷史新高，每股純益4.91元也刷新紀錄，前三季每股純益為12.1元。

近期晶圓代工產能供應吃緊，市場傳出瑞昱的音訊轉換晶片，因為產能不足而被客戶砍單。不過瑞昱指出，目前業界普遍面臨晶圓產能緊張的情況，但代工產能大部分都是在前一年就談好，如果是以前，這時明年產能應早已敲定，在現在的情況下，關於明年的晶圓產能，其實該公司也已與合作夥伴談得差不多。

瑞昱強調，該公司的年度計畫會全盤考量供需，不會只做半套，明年的計畫已陸續規畫完畢。對於明年的營運展望，估計會持續成長，依照自己的步伐前進，至於對個別的消息則不評論。