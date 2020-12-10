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受惠數位轉型利多 互動資通營收創新高

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

受惠於遠距辦公及數位轉型需求大增，Google、微軟、Zoom、Cisco等國際大廠呈現前所未有的爆發性成長，企業協作市場版圖也重新洗牌。國內企業協作廠商互動資通team+指出，市場剛性需求推升，加速企業數位轉型動能，今年營收預估可望突破7.5億元新高。

互動資通是本土協作通訊業者，互動資通董事長郭承翔指出，十多年前就看到行動通訊的必然趨勢，team+的最早原型，是與HTC前身的Dopod 818手機合作，當時內建自行研發的傳訊程式，讓客戶可以互相傳送免費訊息。現在team+則是結合客戶商業模式，整合企業所有生產工具、軟硬體虛實整合的Hub，打造產業專屬定製化的整合協作生態系。

今年在疫情的推波助瀾下，各產業強化數位轉型，互動資通也因此取得以高資安嚴謹為首的政府機構、國營事業、大型金融集團與大型醫療體系的採用，還包括高科技製造等各領域指標性大型客戶的導入。

郭承翔強調，互動資通以EVERY8D企業簡訊與team+企業整合協作雙產品成功，今年以深化各產業應用與擴大策略合作生態系為二大發展目標，結合中大型客戶之關鍵商務模式，帶動產業鏈加值服務。

疫情

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